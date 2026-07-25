Obesity in America: Balancing Healthy Eating and Medical Care
Obesity remains one of America’s most critical public health crises. In response, the Trump administration has adopted a dual-track strategy: expanding access to highly effective weight-loss medications through subsidies and price caps, while championing Health Secretary Robert F. Kennedy Jr.’s Make America Healthy Again initiative, which promotes whole foods, reduced consumption of ultra-processed foods and a rethinking of long-standing federal nutrition guidance.
Published On 25 Jul 2026