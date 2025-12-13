Spain’s FM on Trump’s new security strategy, Europe and Palestine
Jose Manuel Albares on Trump’s strategy, NATO, Ukraine, and Spain’s plan for a viable Palestinian state.
He defends Spain’s stance on defence spending, warns about far-right “patriotic” parties, and outlines his vision for a viable two-state solution: a unified Palestinian state linking Gaza and the West Bank under one authority.
Published On 13 Dec 2025