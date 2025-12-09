Donald Trump “can have an enormous influence” on Warner Bros buyout
Donald Trump “can have an enormous influence” on Warner Bros buyout
Subscribe to our channel: http://bit.ly/AJSubscribe
Follow us on X : https://twitter.com/AJEnglish
Find us on Facebook: https://www.facebook.com/aljazeera
Check our website: http://www.aljazeera.com/
Check out our Instagram page: https://www.instagram.com/aljazeeraenglish/
Download AJE Mobile App: https://aje.io/AJEMobile
#aljazeera
#aljazeeraenglish
#aljazeeranewslive
Published On 9 Dec 2025