What are the FIFA World Cup 2026 squads for all 48 teams?
From icons bidding adieu, to upcoming stars looking to make their mark on the biggest, Al Jazeera lists all the players.
The countdown to the FIFA World Cup 2026 has entered the single-figure mark, with the tournament getting under way in nine days in Mexico City.
The biggest edition of the World Cup, with 48 nations and 104 games, will be hosted by three countries for the first time, as the United States and Canada share the honours with Mexico.
All 48 teams heading to the tournament have released their final 26-man squads, marking possible final appearances for greats like Lionel Messi and Cristiano Ronaldo.
Young stars looking to dethrone the icons, including Spain’s Lamine Yamal and Brazil’s Endrick, will look to make their mark in their first appearance at the global event.
Here are all 48 World Cup squads for the FIFA World Cup 2026:
Algeria World Cup squad
Goalkeepers: Oussama Benbot, Melvin Masstil, Luca Zidane
Defenders: Achraf Abada, Rayan Ait Nouri, Zinedine Belaid, Rafik Belghali, Ramy Bensebaini, Samir Chergui, Jaouen Hadjam, Aissa Mandi, Mohamed Amine Tougai
Midfielders: Houssem Aouar, Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui, Fares Chaibi, Ibrahim Maza, Yassine Titraoui, Ramiz Zerrouki
Forwards: Mohamed Amine Amoura, Nadir Benbouali, Adil Boulbina, Fares Ghedjemis, Amine Gouiri, Riyad Mahrez, Anis Hadj Moussa
Argentina World Cup squad
Goalkeepers: Emiliano Martinez, Geronimo Rulli, Juan Musso
Defenders: Leonardo Balerdi, Gonzalo Montiel, Nicolas Tagliafico, Lisandro Martinez, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Facundo Medina, Nahuel Molina
Midfielders: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Valentin Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez
Forwards: Julian Alvarez, Lionel Messi, Nicolas Gonzalez, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nicolas Paz, Jose Manuel Lopez, Lautaro Martinez
Australia World Cup squad
Goalkeepers: Patrick Beach, Paul Izzo, Mathew Ryan
Defenders: Aziz Behich, Jordan Bos, Cameron Burgess, Alessandro Circati, Milos Degenek, Jason Geria, Lucas Herrington, Jacob Italiano, Harry Souttar, Kai Trewin
Midfielders: Cameron Devlin, Ajdin Hrustic, Jackson Irvine, Connor Metcalfe, Aiden O’Neill, Paul Okon-Engstler
Forwards: Nestory Irankunda, Mathew Leckie, Awer Mabil, Mohamed Toure, Nishan Velupillay, Cristian Volpato, Tete Yengi
Austria World Cup squad
Goalkeepers: Patrick Pentz, Alexander Schlager, Florian Wiegele
Defenders: David Affengruber, David Alaba, Kevin Danso, Marco Friedl, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene, Stefan Posch, Alexander Prass, Michael Svoboda
Midfielders: Christoph Baumgartner, Carney Chukwuemeka, Florian Grillitsch, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Xaver Schlager, Romano Schmid, Alessandro Schopf, Nicolas Seiwald, Paul Wanner, Patrick Wimmer
Forwards: Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch, Sasa Kalajdzic
Belgium World Cup squad
Goalkeepers: Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders
Defenders: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate
Midfielders: Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel
Forwards: Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Matias Fernandez-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard
Bosnia and Herzegovina World Cup squad
Goalkeepers: Nikola Vasilj, Martin Zlomislic, Osman Hadzikic
Defenders: Sead Kolasinac, Amar Dedic, Nihad Mujakic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Stjepan Radeljic, Dennis Hadzikadunic, Nidal Celik
Midfielders: Amir Hadziahmetovic, Ivan Sunjic, Ivan Basic, Dzenis Burnic, Ermin Mahmic, Benjamin Tahirovic, Amar Memic, Armin Gigovic, Kerim Alajbegovic, Esmir Bajraktarevic
Forwards: Ermedin Demirovic, Jovo Lukic, Samed Bazdar, Haris Tabakovic, Edin Dzeko
Brazil World Cup squad
Goalkeepers: Alisson, Ederson, Weverton
Defenders: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Ibanez, Leo Pereira, Marquinhos, Wesley
Midfielders: Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo Santos, Fabinho, Lucas Paqueta
Forwards: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar Jr, Raphinha, Rayan, Vinicius Jr
Canada World Cup squad
Goalkeepers: Dayne St Clair, Maxime Crepeau, Owen Goodman
Defenders: Alistair Johnston, Derek Cornelius, Richie Laryea, Niko Sigur, Joel Waterman, Luc de Fougerolles, Moise Bombito, Alphonso Davies, Alfie Jones
Midfielders: Stephen Eustaquio, Ismael Kone, Tajon Buchanan, Mathieu Choiniere, Ali Ahmed, Nathan Saliba, Liam Millar, Jacob Shaffelburg, Jonathan Osorio
Attackers: Jonathan David, Cyle Larin, Tani Oluwaseyi, Promise David
Cape Verde World Cup squad
Goalkeepers: CJ dos Santos, Marcio Rosa, Vozinha
Defenders: Sidny Cabral, Diney Borges, Logan Costa, Roberto “Pico” Lopes, Steven Moreira, Wagner Pina, Kelvin Pires, Joao Paulo Fernandes, Ianique “Stopira” Tavares
Midfielders: Telmo Arcanjo, Deroy Duarte, Laros Duarte, Jamiro Monteiro, Kevin Pina, Yannick Semedo
Forwards: Gilson Benchimol, Jovane Cabral, Dailon Livramento, Ryan Mendes, Nuno da Costa, Garry Rodrigues, Willy Semedo, Helio Varela
Colombia World Cup squad
Goalkeepers: Camilo Vargas, Alvaro Montero, David Ospina
Defenders: Davinson Sanchez, Jhon Lucumi, Yerry Mina, Willer Ditta, Daniel Munoz, Santiago Arias, Johan Mojica, Deiver Machado
Midfielders: Richard Rios, Jefferson Lerma, Kevin Castano, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, James Rodriguez, Jaminton Campaz
Forwards: Juan Camilo Hernandez, Luis Diaz, Luis Suarez, Carlos Gomez, Jhon Cordoba
Croatia World Cup squad
Goalkeepers: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski, Ivor Pandur
Defenders: Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic, Luka Vuskovic
Midfielders: Luka Modric, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Sucic, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sucic, Nikola Moro, Toni Fruk
Forwards: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Petar Musa, Igor Matanovic
(Standby: Lovro Majer, Franjo Ivanovic, Dion Drena Beljo, Ivan Smolcic, Karlo Letica, Adrian Segecic, Luka Stojkovic)
Curacao World Cup squad
Goalkeepers: Tyrick Bodack, Trevor Doornbusch, Eloy Room
Defenders: Riechedly Bazoer, Joshua Brenet, Roshon van Eijma, Sherel Floranus, Deveron Fonville, Jurien Gaari, Armando Obispo, Shurandy Sambo
Midfielders: Juninho Bacuna, Leandro Bacuna, Livano Comenencia, Kevin Felida, Ar’jany Martha, Tyrese Noslin, Godfried Roemeratoe
Forwards: Jeremy Antonisse, Tahith Chong, Kenji Gorre, Sontje Hansen, Gervane Kastaneer, Brandley Kuwas, Jurgen Locadia, Jearl Margaritha
Czechia World Cup squad
Goalkeepers: Lukas Hornicek, Matej Kovar, Jindrich Stanek
Defenders: Vladimir Coufal, David Doudera, Tomas Holes, Robin Hranac, Stepan Chaloupek, David Jurasek, Ladislav Krejci, Jaroslav Zeleny, David Zima
Midfielders: Lukas Cerv, Vladimir Darida, Lukas Provod, Michal Sadilek, Hugo Sochurek, Alexandr Sojka, Tomas Soucek, Pavel Sulc, Denis Visinsky
Forwards: Adam Hlozek, Tomas Chory, Mojmir Chytil, Jan Kuchta, Patrik Schick
Democratic Republic of the Congo World Cup squad
Goalkeepers: Matthieu Epolo, Timothy Fayulu, Lionel Mpasi
Defenders: Dylan Batubinsika, Gedeon Kalulu, Steve Kapuadi, Joris Kayembe, Arthur Masuaku, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka
Midfielders: Brian Cipenga, Meshack Elia, Gael Kakuta, Edo Kayembe, Nathanael Mbuku, Samuel Moutoussamy, Ngal’ayel Mukau, Charles Pickel, Noah Sadiki, Aaron Tshibola
Forwards: Cedric Bakambu, Simon Banza, Fiston Mayele, Yoane Wissa, Theo Bongonda
Ecuador World Cup squad
Goalkeepers: Hernan Galindez, Moises Ramirez, Gonzalo Valle
Defenders: Piero Hincapie, Willian Pacho, Pervis Estupinan, Felix Torres, Joel Ordonez, Jackson Porozo, Angelo Preciado, Yaimar Medina
Midfielders: Moises Caicedo, Alan Franco, Kendry Paez, Gonzalo Plata, Pedro Vite, Jordy Alcivar, Denil Castillo, John Yeboah, Nilson Angulo, Alan Minda
Forwards: Enner Valencia, Kevin Rodriguez, Jordy Caicedo, Anthony Valencia, Jeremy Arevalo
Egypt World Cup squad
Goalkeepers: Mohamed El Shenawy, Mostafa Shobeir, El Mahdy Soliman, Mohamed Alaa
Defenders: Mohamed Abdelmonem, Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hossam Abdelmaguid, Ahmed Fattouh, Tarek Alaa, Rami Rabia, Karim Hafez
Midfielders: Marwan Attia, Ahmed Sayed “Zizo”, Mahmoud Hassan “Trezeguet”, Emam Ashour, Mostafa Abdel Raouf, Mohannad Lasheen, Haitham Hassan, Mahmoud Saber, Ibrahim Adel, Nabil Emad, Hamdi Fathi
Forwards: Mohamed Salah, Omar Marmoush, Hamza Abdel Karim
England World Cup squad
Goalkeepers: Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford
Defenders: Reece James, Ezri Konsa, Jarell Quansah, John Stones, Marc Guehi, Dan Burn, Nico O’Reilly, Djed Spence, Tino Livramento
Midfielders: Declan Rice, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Morgan Rogers, Jude Bellingham, Eberechi Eze
Forwards: Harry Kane, Ivan Toney, Ollie Watkins, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Anthony Gordon, Noni Madueke
France World Cup squad
Goalkeepers: Mike Maignan, Robin Risser, Brice Samba
Defenders: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahima Konate, Maxence Lacroix, Jules Kounde, William Saliba, Dayot Upamecano
Midfielders: N’Golo Kante, Manu Kone, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, Warren Zaire-Emery
Forwards: Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembele, Desire Doue, Michael Olise, Kylian Mbappe, Jean-Philippe Mateta, Marcus Thuram
Germany World Cup squad
Goalkeepers: Manuel Neuer, Oliver Baumann, Alexander Nuebel;
Defenders: Nico Schlotterbeck, David Raum, Nathaniel Brown, Jonathan Tah, Waldemar Anton, Joshua Kimmich, Malick Thiaw, Antonio Rudiger
Midfielders: Pascal Gross, Leon Goretzka, Felix Nmecha, Jamal Musiala, Nadiem Amiri, Jamie Leweling, Lennart Karl, Florian Wirtz, Leroy Sane, Aleksandar Pavlovic, Angelo Stiller
Forwards: Kai Havertz, Nick Woltemade, Deniz Undav, Maximilian Beier
Ghana World Cup squad
Goalkeepers: Joseph Anang, Benjamin Asare, Lawrence Ati-Zigi
Defenders: Jonas Adjetey, Derrick Luckassen, Gideon Mensah, Abdul Mumin, Jerome Opoku, Kojo Oppong Preprah, Baba Abdul Rahman, Alidu Seidu, Marvin Senaya
Midfielders: Augustine Boakye, Abdul Fatawu Issahaku, Elisha Owusu, Thomas Partey, Kwasi Sibo, Kamal Deen Sulemana, Caleb Yirenkyi
Forwards: Prince Kwabena Adu, Jordan Ayew, Christopher Bonsu Baah, Ernest Nuamah, Antoine Semenyo, Brandon Thomas-Asante, Inaki Williams
Haiti World Cup squad
Goalkeepers: Josue Duverger, Alexandre Pierre, Johny Placide
Defenders: Ricardo Ade, Carlens Arcus, Hannes Delcroix, Jean-Kevin Duverne, Martin Experience, Duke Lacroix, Wilguens Paugain, Keeto Thermoncy
Midfielders: Carl Fred Sainte, Jean-Ricner Bellegarde, Leverton Pierre, Danley Jean Jacques, Woodensky Pierre, Dominique Simon
Forwards: Josue Casimir, Louicius Deedson, Derrick Etienne Jr., Yassin Fortune, Wilson Isidor, Lenny Joseph, Duckens Nazon, Frantzdy Pierrot, Ruben Providence
Iran World Cup squad
Goalkeepers: Alireza Beiranvand, Seyed Hossein Hosseini, Payam Niazmand
Defenders: Danial Eiri, Ehsan Hajsafi, Saleh Hardani, Hossein Kanaani, Shoja Khalilzadeh, Milad Mohammadi, Ali Nemati, Ramin Rezaeian
Midfielders: Rouzbeh Cheshmi, Saeid Ezatolahi, Mehdi Ghaedi, Saman Ghoddos, Mohammad Ghorbani, Alireza Jahanbakhsh, Mohammad Mohebi, Amir Mohammad Razzaghinia, Mehdi Torabi, Aria Yousefi
Forwards: Ali Alipour, Dennis Dargahi, Amirhossein Hosseinzadeh, Mehdi Taremi, Shahriar Moghanlou
Iraq World Cup squad
Goalkeepers: Fahad Talib, Jalal Hassan, Ahmed Basil
Defenders: Hussein Ali, Manaf Younis, Zaid Tahseen, Rebin Sulaka, Akam Hashem, Merchas Doski, Ahmed Yahya, Zaid Ismail, Frans Putros, Mustafa Saadoon
Midfielders: Amir Al Ammari, Kevin Yakob, Zidane Iqbal, Aimar Sher, Ibrahim Bayesh, Ahmed Qasim, Youssef Amyn, Marko Farji
Forwards: Ali Jassim, Ali Al Hamadi, Ali Yousef, Aymen Hussein, Mohanad Ali
Ivory Coast World Cup squad
Goalkeepers: Yahia Fofana, Mohamed Kone, Alban Lafont
Defenders: Emmanuel Agbadou, Christopher Operi, Ousmane Diomande, Guela Doue, Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Wilfried Singo, Evan Ndicka
Midfielders: Seko Fofana, Parfait Guiagon, Christ Inao Oulai, Franck Kessie, Ibrahim Sangare, Jean Michael Seri
Forwards: Simon Adingra, Ange-Yoan Bonny, Amad Diallo, Oumar Diakite, Yan Diomande, Evann Guessand, Nicolas Pepe, Bazoumana Toure, Elye Wahi
(Reserves: Christopher Operi, Malick Yalcouye, Martial Godo, Sebastien Haller)
Japan World Cup squad
Goalkeepers: Tomoki Hayakawa, Keisuke Osako, Zion Suzuki
Defenders: Ko Itakura, Hiroki Ito, Yuto Nagatomo, Ayumu Seko, Yukinari Sugawara, Junnosuke Suzuki, Shogo Taniguchi, Takehiro Tomiyasu, Tsuyoshi Watanabe
Midfielders: Ritsu Doan, Wataru Endo, Junya Ito, Daichi Kamada, Takefusa Kubo, Keito Nakamura, Kaishu Sano, Ao Tanaka
Forwards: Keisuke Goto, Daizen Maeda, Koki Ogawa, Kento Shiogai, Yuito Suzuki, Ayase Ueda
Jordan World Cup squad
Goalkeepers: Yazid Abulaila, Noor Bani Attiah, Abdallah Al Fakhouri
Defenders: Mohammad Abu Hashish, Abdullah Nasib, Hussam Abu Dhahab, Yazan Al Arab, Mohammad Abu Alnadi, Salem Obaid, Saed Al Rosan, Ehsan Haddad, Anas Badawi
Midfielders: Amer Jamous, Noor Al Rawabdeh, Rajaei Ayed, Ibrahim Sadeh, Mohannad Abu Taha, Nizar Al Rashdan, Mohammad Al Dawoud, Mahmoud Mardahi
Forwards: Mohammad Abu Zraiq, Ali Olwan, Mousa Al Tamari, Odeh Fakhoury, Ibrahim Sabra, Ali Azaizeh
Mexico World Cup squad
Goalkeepers: Raul Rangel, Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo
Defenders: Jorge Sanchez, Israel Reyes, Cesar Montes, Johan Vasquez, Jesus Gallardo, Mateo Chavez, Edson Alvarez
Midfielders: Erik Lira, Orbelin Pineda, Alvaro Fidalgo, Brian Gutierrez, Luis Romo, Obed Vargas, Gilberto Mora, Luis Chavez
Forwards: Roberto Alvarado, Cesar Huerta, Alexis Vega, Julian Quinones, Guillermo Martinez, Armando Gonzalez, Santiago Gimenez, Raul Jimenez
Morocco World Cup squad
Goalkeepers: Yassine Bounou, Munir El Kajoui, Ahmed Reda Tagnaouti
Defenders: Noussair Mazraoui, Anas Salah-Eddine, Youssef Bellammari, Achraf Hakimi, Zakaria El Ouahdi, Nayef Aguerd, Chadi Riad, Redouane Halhal, Issa Diop
Midfielders: Samir El Mourabet, Ayoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari
Forwards: Abdesamad Ezzalzouli, Chemsdine Talbi, Soufiane Rahimi, Ayoub El Kaabi, Brahim Diaz, Yassine Gessim, Ayoube Amaimouni-Echghouyab
Netherlands World Cup squad
Goalkeepers: Mark Flekken, Robin Roefs, Bart Verbruggen
Defenders: Nathan Ake, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Jurrien Timber, Jorrel Hato, Micky van de Ven
Midfielders: Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders, Marten de Roon, Guus Til, Quinten Timber, Mats Wieffer
Forwards: Brian Brobbey, Memphis Depay, Cody Gakpo, Noa Lang, Donyell Malen, Crysencio Summerville, Wout Weghorst, Justin Kluivert
New Zealand World Cup squad
Goalkeepers: Max Crocombe, Alex Paulsen, Michael Woud
Defenders: Tyler Bindon, Michael Boxall, Liberato Cacace, Francis de Vries, Callan Elliot, Tim Payne, Nando Pijnaker, Tommy Smith, Finn Surman
Midfielders: Lachlan Bayliss, Joe Bell, Matt Garbett, Eli Just, Callum McCowatt, Ben Old, Alex Rufer, Marko Stamenic, Sarpreet Singh, Ryan Thomas
Forwards: Kosta Barbarouses, Jesse Randall, Ben Waine, Chris Wood
Norway World Cup squad
Goalkeepers: Orjan Haskjold Nyland, Egil Selvik, Sander Tangvik
Defenders: Kristoffer Vassbakk Ajer, Fredrik Bjorkan, Henrik Falchener, Sondre Langas, Torbjorn Heggem, Marcus Holmgren Pedersen, Julian Ryerson, David Moller Wolfe, Leo Ostigard
Midfielders: Thelonious Aasgaard, Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Sander Berge, Oscar Bobb, Jens Petter Hauge, Antonio Nusa, Andreas Schjelderup, Morten Thorsby, Kristian Thorstvedt, Martin Odegaard
Forwards: Erling Haaland, Alexander Sorloth, Jorgen Strand Larsen
Panama World Cup squad
Goalkeepers: Orlando Mosquera, Luis Mejia, Cesar Samudio
Defenders: Cesar Blackman, Jorge Gutierrez, Amir Murillo, Fidel Escobar, Andres Andrade, Edgardo Farina, Jose Cordoba, Eric Davis, Jiovany Ramos, Roderick Miller
Midfielders: Anibal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, Cristian Martinez, Jose Luis Rodriguez, Cesar Yanis, Yoel Barcenas, Alberto Quintero, Azarias Londono
Forwards: Ismael Diaz, Cecilio Waterman, Jose Fajardo, Tomas Rodriguez
Paraguay World Cup squad
Goalkeepers: Orlando Gill, Roberto Fernandez, Gaston Olveira
Defenders: Juan Caceres, Gustavo Velazquez, Gustavo Gomez, Junior Alonso, Jose Canale, Omar Alderete, Alexandro Maidana, Fabian Balbuena
Midfielders: Diego Gomez, Mauricio Magalhaes, Damian Bobadilla, Braian Ojeda, Andres Cubas, Matias Galarza, Alejandro Gamarra
Forwards: Gustavo Caballero, Ramon Sosa, Alex Arce, Isidro Pitta, Gabriel Avalos, Miguel Almiron, Julio Enciso, Antonio Sanabria
Portugal World Cup squad
Goalkeepers: Diogo Costa, Jose Sa, Rui Silva
Defenders: Tomas Araujo, Joao Cancelo, Diogo Dalot, Ruben Dias, Goncalo Inacio, Nuno Mendes, Matheus Nunes, Nelson Semedo, Renato Veiga
Midfielders: Samuel Costa, Bruno Fernandes, Joao Neves, Ruben Neves, Bernardo Silva, Vitinha
Forwards: Francisco Conceicao, Joao Felix, Goncalo Guedes, Rafael Leao, Pedro Neto, Goncalo Ramos, Cristiano Ronaldo, Francisco Trincao
Qatar World Cup squad
Goalkeepers: Salah Zakaria, Meshaal Barsham, Mahmoud Abunada
Defenders: Boualem Khoukhi, Pedro Miguel, Sultan Al Brake, Al Hashmi Al Hussain, Ayoub Al Alawi, Issa Laye, Lucas Mendes, Homam Al Amin
Midfielders: Ahmed Fathi, Jassim Gaber, Assim Madibo, Abdulaziz Hatem, Karim Boudiaf, Mohammed Mannai
Forwards: Almoez Ali, Akram Afif, Tahsin Mohammed, Edmilson Junior, Ahmed Al-Janehi, Ahmed Alaa, Hassan Al Haydos, Mohammed Muntari, Yusuf Abdurisag
Saudi Arabia World Cup squad
Goalkeepers: Nawaf Al Aqidi, Mohamed Al Owais, Ahmed Alkassar
Defenders: Saud Abdulhamid, Jehad Thakri, Abdulelah Al Amri, Hassan Tambakti, Ali Lajami, Hassan Kadesh, Moteb Al Harbi, Nawaf Boushal, Ali Majrashi, Mohammed Abu Alshamat
Midfielders: Ziyad Al Johani, Nasser Al Dawsari, Mohamed Kanno, Abdullah Al Khaibari, Alaa Al Hejji, Musab Al Juwayr, Sultan Mandash, Ayman Yahya, Khalid Al Ghannam
Forwards: Salem Al Dawsari, Abdullah Al Hamdan, Feras Al Brikan, Saleh Al Shehri
Scotland World Cup squad
Goalkeepers: Craig Gordon, Angus Gunn, Liam Kelly
Defenders: Grant Hanley, Jack Hendry, Aaron Hickey, Dom Hyam, Scott McKenna, Nathan Patterson, Anthony Ralston, Andy Robertson, John Souttar, Kieran Tierney
Midfielders: Ryan Christie, Findlay Curtis, Lewis Ferguson, Tyler Fletcher, Ben Gannon-Doak, John McGinn, Kenny McLean, Scott McTominay
Forwards: Che Adams, Lyndon Dykes, George Hirst, Lawrence Shankland, Ross Stewart
Senegal World Cup squad
Goalkeepers: Edouard Mendy, Mory Diaw, Yehvann Diouf
Defenders: Krepin Diatta, Antoine Mendy, Kalidou Koulibaly, El Hadji Malick Diouf, Mamadou Sarr, Moussa Niakhate, Abdoulaye Seck, Ismail Jakobs
Midfielders: Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra, Pathe Ciss, Pape Matar Sarr, Bara Sapoko Ndiaye
Forwards: Sadio Mane, Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Assane Diao, Ibrahim Mbaye, Nicolas Jackson, Bamba Dieng, Cherif Ndiaye
South Africa World Cup squad
Goalkeepers: Ronwen Williams, Ricardo Goss, Sipho Chaine
Defenders: Aubrey Modiba, Khuliso Mudau, Khulumani Ndamane, Kamogelo Sebelebele, Nkosinathi Sibisi, Bradley Cross, Samukele Kabini, Olwethu Makhanya, Thabang Matuludi, Mbekezeli Mbokazi, Ime Okon
Midfielders: Oswin Appollis, Thalente Mbatha, Relebohile Mofokeng, Jayden Adams, Teboho Mokoena, Themba Zwane, Sphephelo Sithole
Forwards: Evidence Makgopa, Tshepang Moremi, Lyle Foster, Thapelo Maseko, Iqraam Rayners
South Korea World Cup squad
Goalkeepers: Song Bumkeun, Jo Hyeonwoo, Kim Seung-gyu
Defenders: Jens Castrop, Lee Hanbeom, Park Jinseob, Lee Kihyuk, Kim Minjae, Kim Moonhwan, Kim Taehyeon, Lee Taeseok, Seol Youngwoo, Cho Wije
Midfielders: Lee Donggyeong, Hwang Heechan, Yang Hyunjun, Hwang Inbeom, Lee Jaesung, Kim Jingyu, Eom Jisung, Bae Junho, Lee Kangin, Paik Seungho
Forwards: Cho Guesung, Son Heungmin, Oh Hyeongyu
Spain World Cup squad
Goalkeepers: Unai Simon, David Raya, Joan Garcia
Defenders: Marc Cucurella, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Alejandro Grimaldo, Pedro Porro, Eric Garcia, Marcos Llorente, Marc Pubill
Midfielders: Gavi, Rodri, Pedri, Martin Zubimendi, Fabian Ruiz, Alex Baena, Mikel Merino
Forwards: Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Yeremy Pino, Borja Iglesias, Victor Munoz
Sweden World Cup squad
Goalkeepers: Viktor Johansson, Gustaf Lagerbielke, Kristoffer Nordfeldt, Jacob Zetterstrom
Defenders: Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Victor Lindelof, Eric Smith, Carl Starfelt, Daniel Svensson
Midfielders: Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Jesper Karlstrom, Benjamin Nygren, Ken Sema, Elliot Stroud, Mattias Svanberg, Besfort Zeneli
Forwards: Taha Ali, Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, Viktor Gyokeres, Alexander Isak, Gustaf Nilsson
Switzerland World Cup squad
Goalkeepers: Marvin Keller, Gregor Kobel, Yvon Mvogo
Defenders: Manuel Akanji, Aurele Amenda, Eray Comert, Nico Elvedi, Luca Jaquez, Miro Muheim, Ricardo Rodriguez, Silvan Widmer
Midfielders: Michel Aebischer, Christian Fassnacht, Remo Freuler, Ardon Jashari, Fabian Rieder, Djibril Sow, Cedric Itten, Granit Xhaka, Denis Zakaria
Forwards: Ruben Vargas, Zeki Amdouni, Breel Embolo, Dan Ndoye, Noah Okafor, Johan Manzambi
Tunisia World Cup squad
Goalkeepers: Sabri Ben Hessen, Abdelmouhib Chamakh, Aymen Dahman
Defenders: Ali Abdi, Adem Arous, Mohamed Amine Ben Hamida, Dylan Bronn, Raed Chikhaoui, Moutaz Neffati, Omar Rekik, Montassar Talbi, Yan Valery
Midfielders: Mortadha Ben Ouanes, Anis Ben Slimane, Ismael Gharbi, Rani Khedira, Mohamed Hadj Mahmoud, Hannibal Mejbri, Ellyes Skhiri
Forwards: Elias Achouri, Khalil Ayari, Firas Chaouat, Rayan Elloumi, Hazem Mastouri, Elias Saad, Sebastian Tounekti
Turkiye World Cup squad
Goalkeepers: Altay Bayindir, Mert Gunok, Ugurcan Cakir
Defenders: Abdulkerim Bardakci, Caglar Soyuncu, Eren Elmali, Ferdi Kadioglu, Merih Demiral, Mert Muldur, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Celik
Midfielders: Hakan Calhanoglu, Ismail Yuksek, Kaan Ayhan, Orkun Kokcu, Salih Ozcan
Forwards: Arda Guler, Baris Alper Yilmaz, Can Uzun, Deniz Gul, Irfan Can Kahveci, Kenan Yildiz, Kerem Akturkoglu, Oguz Aydin, Yunus Akgun
Uruguay World Cup squad
Goalkeepers: Sergio Rochet, Fernando Muslera, Santiago Mele
Defenders: Guillermo Varela, Ronald Araujo, Jose Maria Gimenez, Santiago Bueno, Sebastian Caceres, Mathias Olivera, Joaquin Piquerez, Matias Vina
Midfielders: Maximiliano Araujo, Giorgian de Arrascaeta, Rodrigo Bentancur, Agustin Canobbio, Nicolas de la Cruz, Emiliano Martinez, Facundo Pellistri, Brian Rodriguez, Juan Manuel Sanabria, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Rodrigo Zalazar
Forwards: Rodrigo Aguirre, Federico Vinas, Darwin Nunez
USA World Cup squad
Goalkeepers: Chris Brady, Matt Freese, Matt Turner
Defenders: Max Arfsten, Sergino Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson, Miles Robinson, Joe Scally, Auston Trusty
Midfielders: Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Weston McKennie, Cristian Roldan, Brenden Aaronson, Christian Pulisic, Gio Reyna, Malik Tillman, Tim Weah, Alejandro Zendejas
Forwards: Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Haji Wright
Uzbekistan World Cup squad
Goalkeepers: Botirali Ergashev, Abduvohid Nematov, Utkir Yusupov
Defenders: Abdukodir Khusanov, Khojiakbar Alijonov, Rustamjon Ashurmatov, Farrukh Sayfiev, Sherzod Nasrullaev, Umarbek Eshmuradov, Avazbek Ulmasaliev, Jakhongir Urozov, Bekhruz Karimov, Abdulla Abdullaev
Midfielders: Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Jamshid Iskanderov, Odiljon Hamrobekov, Jaloliddin Masharipov, Azizbek Ganiev, Sherzod Esanov, Abbosbek Fayzullaev
Forwards: Azizbek Amonov, Eldor Shomurodov, Igor Sergeev, Oston Urunov, Dostonbek Hamdamov
The FIFA World Cup begins on June 11.