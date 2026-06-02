The countdown to the FIFA World Cup 2026 has entered the single-figure mark, with the tournament getting under way in nine days in Mexico City.

The biggest edition of the World Cup, with 48 nations and 104 games, will be hosted by three countries for the first time, as the United States and Canada share the honours with Mexico.

All 48 teams heading to the tournament have released their final 26-man squads, marking possible final appearances for greats like Lionel Messi and Cristiano Ronaldo.

Young stars looking to dethrone the icons, including Spain’s Lamine Yamal and Brazil’s Endrick, will look to make their mark in their first appearance at the global event.

Here are all 48 World Cup squads for the FIFA World Cup 2026:

Algeria World Cup squad

Goalkeepers: Oussama Benbot, Melvin Masstil, Luca Zidane

Defenders: Achraf Abada, Rayan Ait Nouri, Zinedine Belaid, Rafik Belghali, Ramy ‌Bensebaini, Samir Chergui, Jaouen Hadjam, Aissa Mandi, Mohamed Amine Tougai

Midfielders: Houssem Aouar, Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui, Fares Chaibi, Ibrahim Maza, Yassine Titraoui, Ramiz Zerrouki

Forwards: ‌Mohamed Amine Amoura, Nadir Benbouali, Adil Boulbina, Fares Ghedjemis, Amine Gouiri, Riyad Mahrez, Anis Hadj Moussa

Argentina World Cup squad

Goalkeepers: Emiliano Martinez, Geronimo Rulli, Juan Musso

Defenders: Leonardo Balerdi, Gonzalo Montiel, Nicolas Tagliafico, Lisandro ⁠Martinez, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Facundo Medina, Nahuel Molina

Midfielders: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Valentin Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo ⁠Fernandez

Advertisement

Forwards: Julian Alvarez, Lionel Messi, Nicolas Gonzalez, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nicolas Paz, Jose Manuel Lopez, Lautaro Martinez

Australia World Cup squad

Goalkeepers: Patrick Beach, Paul Izzo, Mathew Ryan

Defenders: Aziz Behich, Jordan Bos, Cameron Burgess, Alessandro Circati, Milos Degenek, Jason Geria, Lucas Herrington, Jacob Italiano, Harry Souttar, Kai Trewin

Midfielders: Cameron Devlin, Ajdin Hrustic, Jackson Irvine, Connor Metcalfe, Aiden O’Neill, Paul Okon-Engstler

Forwards: Nestory Irankunda, Mathew Leckie, Awer Mabil, Mohamed Toure, Nishan Velupillay, Cristian Volpato, Tete Yengi

Austria World Cup squad

Goalkeepers: Patrick Pentz, Alexander Schlager, Florian Wiegele

Defenders: David Affengruber, David Alaba, Kevin Danso, Marco Friedl, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene, Stefan Posch, Alexander Prass, Michael Svoboda

Midfielders: Christoph Baumgartner, Carney Chukwuemeka, Florian Grillitsch, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Xaver Schlager, Romano ‌Schmid, Alessandro Schopf, Nicolas Seiwald, Paul Wanner, Patrick Wimmer

Forwards: Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch, Sasa Kalajdzic

Belgium World Cup squad

Goalkeepers: Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders

Defenders: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate

Midfielders: Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel

Forwards: Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Matias Fernandez-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard

Bosnia and Herzegovina World Cup squad

Goalkeepers: Nikola Vasilj, Martin Zlomislic, Osman Hadzikic

Defenders: Sead Kolasinac, Amar Dedic, Nihad Mujakic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Stjepan Radeljic, Dennis Hadzikadunic, Nidal Celik

Midfielders: Amir Hadziahmetovic, Ivan Sunjic, Ivan Basic, Dzenis Burnic, Ermin Mahmic, Benjamin Tahirovic, Amar Memic, Armin Gigovic, Kerim Alajbegovic, Esmir Bajraktarevic

Forwards: Ermedin Demirovic, Jovo Lukic, Samed Bazdar, Haris Tabakovic, Edin Dzeko

Brazil World Cup squad

Goalkeepers: Alisson, Ederson, Weverton

Defenders: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Ibanez, Leo Pereira, Marquinhos, ‌Wesley

Midfielders: ‌Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo Santos, Fabinho, Lucas Paqueta

Forwards: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar Jr, Raphinha, Rayan, Vinicius Jr

Canada World Cup squad

Goalkeepers: Dayne St Clair, Maxime Crepeau, Owen Goodman

Advertisement

Defenders: Alistair Johnston, Derek Cornelius, Richie Laryea, Niko Sigur, Joel Waterman, Luc de Fougerolles, Moise Bombito, Alphonso Davies, Alfie Jones

Midfielders: Stephen Eustaquio, Ismael Kone, Tajon Buchanan, Mathieu Choiniere, Ali Ahmed, Nathan Saliba, Liam Millar, Jacob Shaffelburg, Jonathan Osorio

Attackers: Jonathan David, Cyle Larin, Tani Oluwaseyi, Promise David

Cape Verde World Cup squad

Goalkeepers: CJ dos Santos, Marcio Rosa, Vozinha

Defenders: Sidny Cabral, Diney Borges, Logan Costa, Roberto “Pico” Lopes, Steven Moreira, Wagner Pina, Kelvin Pires, Joao Paulo Fernandes, Ianique “Stopira” Tavares

Midfielders: Telmo Arcanjo, Deroy Duarte, Laros Duarte, Jamiro Monteiro, Kevin Pina, ‌Yannick ‌Semedo

Forwards: Gilson Benchimol, Jovane Cabral, Dailon Livramento, Ryan Mendes, Nuno da Costa, Garry Rodrigues, Willy Semedo, Helio Varela

Colombia World Cup squad

Goalkeepers: ⁠Camilo Vargas, Alvaro Montero, David Ospina

Defenders: Davinson Sanchez, Jhon Lucumi, Yerry Mina, ⁠Willer Ditta, Daniel Munoz, ⁠Santiago Arias, Johan Mojica, Deiver Machado

Midfielders: Richard Rios, Jefferson Lerma, Kevin Castano, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Jhon Arias, ‌Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, James Rodriguez, Jaminton Campaz

Forwards: Juan Camilo Hernandez, Luis Diaz, ‌Luis Suarez, Carlos Gomez, Jhon Cordoba

Croatia World Cup squad

Goalkeepers: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski, Ivor Pandur

Defenders: Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic, Luka Vuskovic

Midfielders: Luka Modric, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Sucic, Martin ‌Baturina, ‌Kristijan Jakic, Petar Sucic, Nikola Moro, Toni Fruk

Forwards: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Petar Musa, Igor Matanovic

(Standby: Lovro Majer, Franjo Ivanovic, Dion Drena Beljo, Ivan Smolcic, Karlo Letica, Adrian Segecic, Luka Stojkovic)

Curacao World Cup squad

Goalkeepers: Tyrick Bodack, Trevor Doornbusch, Eloy Room

Defenders: Riechedly Bazoer, Joshua Brenet, Roshon van Eijma, Sherel Floranus, Deveron Fonville, Jurien Gaari, Armando Obispo, Shurandy Sambo

Midfielders: Juninho Bacuna, Leandro Bacuna, Livano Comenencia, Kevin Felida, Ar’jany Martha, Tyrese Noslin, Godfried Roemeratoe

Forwards: Jeremy Antonisse, Tahith Chong, Kenji Gorre, Sontje Hansen, Gervane Kastaneer, Brandley Kuwas, Jurgen Locadia, Jearl Margaritha

Czechia World Cup squad

Goalkeepers: Lukas ⁠Hornicek, Matej Kovar, Jindrich Stanek

Defenders: ⁠Vladimir Coufal, David Doudera, Tomas Holes, Robin Hranac, Stepan Chaloupek, David Jurasek, Ladislav Krejci, Jaroslav Zeleny, David Zima

Midfielders: Lukas Cerv, Vladimir Darida, Lukas Provod, Michal Sadilek, Hugo Sochurek, Alexandr Sojka, Tomas Soucek, Pavel Sulc, Denis Visinsky

Forwards: Adam Hlozek, Tomas Chory, Mojmir Chytil, Jan Kuchta, Patrik Schick

Democratic Republic of the Congo World Cup squad

Goalkeepers: Matthieu Epolo, Timothy Fayulu, Lionel Mpasi

Defenders: Dylan Batubinsika, Gedeon Kalulu, Steve Kapuadi, Joris Kayembe, Arthur Masuaku, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka

Advertisement

Midfielders: Brian Cipenga, Meshack Elia, Gael Kakuta, Edo Kayembe, Nathanael Mbuku, Samuel ‌Moutoussamy, ‌Ngal’ayel Mukau, Charles Pickel, Noah Sadiki, Aaron Tshibola

Forwards: Cedric Bakambu, Simon Banza, Fiston Mayele, Yoane Wissa, Theo Bongonda

Ecuador World Cup squad

Goalkeepers: Hernan Galindez, Moises Ramirez, Gonzalo Valle

Defenders: Piero Hincapie, Willian Pacho, Pervis Estupinan, Felix Torres, Joel ‌Ordonez, Jackson Porozo, Angelo Preciado, Yaimar Medina

Midfielders: Moises Caicedo, Alan Franco, Kendry Paez, Gonzalo ‌Plata, Pedro Vite, Jordy Alcivar, Denil Castillo, John Yeboah, Nilson Angulo, Alan Minda

Forwards: Enner Valencia, Kevin Rodriguez, Jordy Caicedo, Anthony Valencia, Jeremy Arevalo

Egypt World Cup squad

Goalkeepers: ⁠Mohamed El Shenawy, Mostafa Shobeir, El Mahdy Soliman, Mohamed Alaa

Defenders: Mohamed ⁠Abdelmonem, Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, ⁠Hossam Abdelmaguid, Ahmed Fattouh, Tarek Alaa, Rami Rabia, Karim Hafez

Midfielders: Marwan Attia, Ahmed Sayed “Zizo”, ‌Mahmoud Hassan “Trezeguet”, Emam Ashour, Mostafa Abdel Raouf, Mohannad Lasheen, Haitham Hassan, Mahmoud Saber, Ibrahim ‌Adel, ‌Nabil Emad, Hamdi Fathi

Forwards: Mohamed Salah, Omar Marmoush, Hamza Abdel Karim

England World Cup squad

Goalkeepers: Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford

Defenders: Reece ‌James, ‌Ezri Konsa, Jarell Quansah, John Stones, Marc Guehi, Dan Burn, Nico O’Reilly, Djed Spence, Tino Livramento

Midfielders: Declan Rice, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Morgan Rogers, Jude Bellingham, Eberechi Eze

Forwards: Harry Kane, Ivan Toney, Ollie Watkins, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Anthony Gordon, Noni Madueke

France World Cup squad

Goalkeepers: Mike Maignan, Robin Risser, Brice Samba

Defenders: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahima Konate, Maxence Lacroix, Jules Kounde, William Saliba, Dayot Upamecano

Midfielders: N’Golo Kante, Manu Kone, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, Warren Zaire-Emery

Forwards: Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembele, Desire Doue, Michael Olise, Kylian Mbappe, Jean-Philippe Mateta, Marcus Thuram

Germany World Cup squad

Goalkeepers: Manuel Neuer, Oliver Baumann, Alexander Nuebel;

Defenders: Nico Schlotterbeck, David Raum, Nathaniel Brown, Jonathan Tah, Waldemar Anton, Joshua Kimmich, Malick Thiaw, Antonio Rudiger

Midfielders: Pascal Gross, Leon Goretzka, Felix Nmecha, Jamal Musiala, Nadiem Amiri, Jamie Leweling, Lennart Karl, Florian Wirtz, Leroy Sane, Aleksandar ‌Pavlovic, Angelo Stiller

Forwards: Kai Havertz, Nick Woltemade, Deniz Undav, Maximilian Beier

Ghana World Cup squad

Goalkeepers: Joseph Anang, Benjamin Asare, Lawrence Ati-Zigi

Defenders: Jonas Adjetey, Derrick ⁠Luckassen, Gideon Mensah, Abdul Mumin, Jerome Opoku, Kojo Oppong Preprah, Baba Abdul Rahman, Alidu Seidu, Marvin Senaya

Midfielders: Augustine Boakye, Abdul Fatawu Issahaku, Elisha Owusu, ⁠Thomas Partey, Kwasi Sibo, Kamal Deen Sulemana, Caleb Yirenkyi

Forwards: Prince Kwabena Adu, Jordan Ayew, Christopher Bonsu Baah, Ernest Nuamah, Antoine Semenyo, Brandon Thomas-Asante, Inaki Williams

Haiti World Cup squad

Goalkeepers: Josue Duverger, Alexandre Pierre, Johny Placide

Defenders: Ricardo Ade, Carlens Arcus, Hannes Delcroix, Jean-Kevin Duverne, Martin Experience, Duke Lacroix, Wilguens Paugain, Keeto Thermoncy

Midfielders: Carl Fred Sainte, Jean-Ricner Bellegarde, Leverton Pierre, Danley Jean Jacques, Woodensky Pierre, Dominique Simon

Forwards: Josue Casimir, Louicius Deedson, Derrick Etienne Jr., Yassin Fortune, Wilson Isidor, Lenny Joseph, Duckens Nazon, Frantzdy Pierrot, Ruben Providence

Advertisement

Iran World Cup squad

Goalkeepers: Alireza Beiranvand, Seyed Hossein Hosseini, Payam Niazmand

Defenders: Danial ⁠Eiri, Ehsan Hajsafi, Saleh Hardani, Hossein Kanaani, Shoja Khalilzadeh, Milad Mohammadi, Ali Nemati, Ramin Rezaeian

Midfielders: Rouzbeh Cheshmi, Saeid Ezatolahi, Mehdi Ghaedi, Saman Ghoddos, Mohammad Ghorbani, ⁠Alireza Jahanbakhsh, Mohammad Mohebi, Amir Mohammad Razzaghinia, Mehdi Torabi, Aria Yousefi

Forwards: Ali Alipour, Dennis Dargahi, Amirhossein Hosseinzadeh, Mehdi Taremi, Shahriar Moghanlou

Iraq World Cup squad

Goalkeepers: Fahad Talib, Jalal Hassan, Ahmed ⁠Basil

Defenders: Hussein Ali, Manaf Younis, Zaid Tahseen, Rebin Sulaka, Akam Hashem, Merchas Doski, Ahmed Yahya, Zaid Ismail, Frans Putros, Mustafa Saadoon

Midfielders: Amir Al Ammari, Kevin ‌Yakob, Zidane Iqbal, Aimar Sher, Ibrahim Bayesh, Ahmed Qasim, Youssef Amyn, Marko Farji

Forwards: Ali Jassim, Ali Al Hamadi, Ali ‌Yousef, ‌Aymen Hussein, Mohanad Ali

Ivory Coast World Cup squad

Goalkeepers: Yahia Fofana, Mohamed Kone, Alban Lafont

Defenders: Emmanuel Agbadou, Christopher Operi, Ousmane Diomande, Guela Doue, Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Wilfried Singo, Evan Ndicka

Midfielders: Seko Fofana, Parfait Guiagon, Christ Inao Oulai, Franck Kessie, Ibrahim Sangare, Jean Michael Seri

Forwards: Simon Adingra, Ange-Yoan Bonny, Amad Diallo, Oumar Diakite, Yan Diomande, Evann Guessand, Nicolas Pepe, Bazoumana Toure, Elye Wahi

(Reserves: Christopher Operi, Malick Yalcouye, Martial Godo, Sebastien Haller)

Japan World Cup squad

Goalkeepers: Tomoki Hayakawa, Keisuke Osako, Zion Suzuki

Defenders: Ko Itakura, Hiroki Ito, Yuto Nagatomo, Ayumu Seko, Yukinari Sugawara, Junnosuke Suzuki, Shogo Taniguchi, Takehiro Tomiyasu, Tsuyoshi Watanabe

Midfielders: Ritsu Doan, Wataru Endo, Junya Ito, Daichi Kamada, Takefusa Kubo, Keito Nakamura, Kaishu Sano, Ao Tanaka

Forwards: Keisuke Goto, Daizen Maeda, Koki Ogawa, Kento Shiogai, Yuito Suzuki, Ayase Ueda

Jordan World Cup squad

Goalkeepers: Yazid Abulaila, Noor Bani Attiah, Abdallah Al Fakhouri

Defenders: Mohammad Abu Hashish, Abdullah Nasib, Hussam Abu Dhahab, Yazan Al Arab, Mohammad Abu Alnadi, Salem Obaid, Saed Al Rosan, Ehsan Haddad, Anas Badawi

Midfielders: Amer Jamous, Noor Al Rawabdeh, Rajaei Ayed, Ibrahim Sadeh, Mohannad Abu Taha, Nizar Al Rashdan, Mohammad Al Dawoud, Mahmoud Mardahi

Forwards: Mohammad Abu Zraiq, Ali Olwan, Mousa Al Tamari, Odeh Fakhoury, Ibrahim Sabra, Ali Azaizeh

Mexico World Cup squad

Goalkeepers: Raul Rangel, Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo

Defenders: Jorge Sanchez, Israel Reyes, Cesar Montes, Johan Vasquez, ‌Jesus Gallardo, Mateo Chavez, Edson Alvarez

Midfielders: Erik Lira, Orbelin Pineda, Alvaro Fidalgo, Brian Gutierrez, Luis Romo, Obed Vargas, Gilberto Mora, Luis Chavez

Forwards: ‌Roberto ‌Alvarado, Cesar Huerta, Alexis Vega, Julian Quinones, Guillermo Martinez, Armando Gonzalez, Santiago Gimenez, Raul Jimenez

Morocco World Cup squad

Goalkeepers: Yassine Bounou, Munir El Kajoui, Ahmed Reda Tagnaouti

Defenders: Noussair Mazraoui, Anas Salah-Eddine, Youssef Bellammari, Achraf Hakimi, Zakaria El Ouahdi, Nayef Aguerd, Chadi Riad, Redouane Halhal, Issa Diop

Midfielders: Samir El Mourabet, Ayoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari

Forwards: Abdesamad Ezzalzouli, Chemsdine Talbi, Soufiane Rahimi, Ayoub El Kaabi, Brahim Diaz, Yassine Gessim, Ayoube Amaimouni-Echghouyab

Netherlands World Cup squad

Goalkeepers: Mark Flekken, Robin Roefs, Bart Verbruggen

Defenders: Nathan Ake, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Jurrien Timber, Jorrel Hato, Micky van de Ven

Midfielders: Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders, Marten de Roon, Guus Til, Quinten Timber, Mats Wieffer

Forwards: Brian Brobbey, Memphis Depay, Cody Gakpo, Noa Lang, Donyell Malen, Crysencio Summerville, Wout Weghorst, Justin Kluivert

New Zealand World Cup squad

Goalkeepers: Max Crocombe, Alex Paulsen, Michael Woud

Defenders: Tyler Bindon, Michael Boxall, Liberato Cacace, Francis de Vries, Callan Elliot, Tim Payne, Nando Pijnaker, Tommy Smith, Finn Surman

Midfielders: Lachlan Bayliss, Joe Bell, Matt Garbett, Eli Just, Callum McCowatt, Ben Old, Alex Rufer, Marko Stamenic, Sarpreet Singh, Ryan Thomas

Forwards: Kosta Barbarouses, Jesse Randall, Ben Waine, Chris Wood

Norway World Cup squad

Goalkeepers: Orjan Haskjold Nyland, Egil Selvik, Sander Tangvik

Defenders: Kristoffer Vassbakk Ajer, Fredrik Bjorkan, Henrik Falchener, Sondre Langas, Torbjorn Heggem, Marcus Holmgren Pedersen, Julian Ryerson, David Moller Wolfe, Leo Ostigard

Midfielders: Thelonious Aasgaard, Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Sander Berge, Oscar Bobb, Jens Petter Hauge, Antonio Nusa, Andreas Schjelderup, Morten Thorsby, Kristian Thorstvedt, Martin Odegaard

Forwards: Erling Haaland, Alexander Sorloth, Jorgen Strand Larsen

Panama World Cup squad

Goalkeepers: Orlando Mosquera, Luis Mejia, ‌Cesar Samudio

Defenders: Cesar Blackman, Jorge Gutierrez, Amir Murillo, Fidel Escobar, Andres Andrade, Edgardo Farina, Jose Cordoba, Eric Davis, Jiovany Ramos, Roderick Miller

Midfielders: Anibal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, Cristian Martinez, Jose Luis Rodriguez, Cesar Yanis, Yoel Barcenas, Alberto Quintero, Azarias Londono

Forwards: Ismael Diaz, Cecilio Waterman, Jose Fajardo, Tomas Rodriguez

Paraguay World Cup squad

Goalkeepers: Orlando Gill, Roberto Fernandez, Gaston Olveira

Defenders: Juan Caceres, Gustavo Velazquez, Gustavo Gomez, Junior Alonso, Jose Canale, Omar Alderete, Alexandro Maidana, Fabian Balbuena

Midfielders: Diego Gomez, Mauricio Magalhaes, Damian Bobadilla, Braian Ojeda, Andres Cubas, Matias Galarza, Alejandro Gamarra

Forwards: Gustavo Caballero, Ramon Sosa, Alex Arce, Isidro Pitta, Gabriel Avalos, Miguel Almiron, Julio Enciso, Antonio Sanabria

Portugal World Cup squad

Goalkeepers: Diogo Costa, Jose Sa, Rui Silva

Defenders: Tomas Araujo, Joao Cancelo, Diogo Dalot, Ruben Dias, Goncalo Inacio, Nuno Mendes, Matheus Nunes, Nelson Semedo, Renato Veiga

Midfielders: Samuel Costa, Bruno Fernandes, Joao Neves, Ruben Neves, Bernardo Silva, Vitinha

Forwards: Francisco Conceicao, Joao Felix, Goncalo Guedes, Rafael Leao, Pedro Neto, Goncalo Ramos, Cristiano Ronaldo, Francisco Trincao

Qatar World Cup squad

Goalkeepers: Salah Zakaria, Meshaal Barsham, Mahmoud Abunada

Defenders: Boualem Khoukhi, Pedro Miguel, Sultan Al Brake, Al Hashmi Al Hussain, Ayoub Al Alawi, Issa Laye, Lucas Mendes, Homam Al Amin

Midfielders: Ahmed Fathi, Jassim Gaber, Assim Madibo, Abdulaziz Hatem, Karim Boudiaf, Mohammed Mannai

Forwards: Almoez Ali, Akram Afif, Tahsin Mohammed, Edmilson Junior, Ahmed Al-Janehi, Ahmed Alaa, Hassan Al Haydos, Mohammed Muntari, Yusuf Abdurisag

Saudi Arabia World Cup squad

Goalkeepers: Nawaf Al Aqidi, Mohamed Al Owais, Ahmed Alkassar

Defenders: Saud Abdulhamid, Jehad Thakri, Abdulelah Al Amri, Hassan Tambakti, Ali Lajami, Hassan Kadesh, Moteb Al Harbi, Nawaf Boushal, Ali Majrashi, ‌Mohammed Abu Alshamat

Midfielders: Ziyad Al Johani, Nasser Al Dawsari, Mohamed Kanno, Abdullah Al Khaibari, Alaa Al Hejji, Musab Al Juwayr, Sultan Mandash, Ayman Yahya, ‌Khalid ‌Al Ghannam

Forwards: Salem Al Dawsari, Abdullah Al Hamdan, Feras Al Brikan, Saleh Al Shehri

Scotland World Cup squad

Goalkeepers: Craig Gordon, Angus Gunn, Liam Kelly

Defenders: Grant Hanley, Jack Hendry, Aaron Hickey, Dom Hyam, Scott McKenna, Nathan Patterson, Anthony Ralston, Andy Robertson, John Souttar, Kieran Tierney

Midfielders: Ryan Christie, Findlay Curtis, Lewis Ferguson, Tyler Fletcher, Ben Gannon-Doak, John McGinn, Kenny McLean, Scott McTominay

Forwards: Che Adams, Lyndon Dykes, George Hirst, Lawrence Shankland, Ross Stewart

Senegal World Cup squad

Goalkeepers: Edouard Mendy, Mory Diaw, ⁠Yehvann Diouf

Defenders: Krepin Diatta, Antoine Mendy, Kalidou Koulibaly, El Hadji Malick Diouf, Mamadou Sarr, Moussa Niakhate, Abdoulaye Seck, Ismail Jakobs

Midfielders: Idrissa Gana Gueye, Pape ⁠Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra, Pathe Ciss, Pape Matar Sarr, Bara Sapoko Ndiaye

Forwards: Sadio Mane, Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Assane Diao, Ibrahim Mbaye, Nicolas Jackson, Bamba Dieng, Cherif Ndiaye

South Africa World Cup squad

Goalkeepers: Ronwen Williams, Ricardo Goss, Sipho Chaine

Defenders: Aubrey Modiba, Khuliso Mudau, Khulumani Ndamane, Kamogelo Sebelebele, Nkosinathi Sibisi, Bradley Cross, Samukele Kabini, Olwethu Makhanya, Thabang Matuludi, Mbekezeli Mbokazi, Ime Okon

Midfielders: Oswin Appollis, Thalente Mbatha, Relebohile Mofokeng, Jayden Adams, Teboho Mokoena, Themba Zwane, Sphephelo Sithole

Forwards: Evidence Makgopa, Tshepang Moremi, Lyle Foster, Thapelo Maseko, Iqraam Rayners

South Korea World Cup squad

Goalkeepers: Song Bumkeun, Jo Hyeonwoo, Kim Seung-gyu

Defenders: Jens Castrop, Lee Hanbeom, Park Jinseob, Lee Kihyuk, Kim Minjae, Kim Moonhwan, Kim Taehyeon, Lee Taeseok, Seol Youngwoo, Cho Wije

Midfielders: Lee Donggyeong, Hwang Heechan, Yang Hyunjun, Hwang Inbeom, Lee Jaesung, Kim Jingyu, Eom Jisung, Bae Junho, Lee Kangin, Paik Seungho

Forwards: Cho Guesung, Son Heungmin, Oh Hyeongyu

Spain World Cup squad

Goalkeepers: Unai Simon, David Raya, Joan Garcia

Defenders: Marc Cucurella, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Alejandro Grimaldo, Pedro Porro, ‌Eric ‌Garcia, Marcos Llorente, Marc Pubill

Midfielders: Gavi, Rodri, Pedri, Martin Zubimendi, Fabian Ruiz, Alex Baena, Mikel Merino

Forwards: Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Yeremy Pino, Borja Iglesias, Victor Munoz

Sweden World Cup squad

Goalkeepers: Viktor Johansson, Gustaf Lagerbielke, Kristoffer Nordfeldt, Jacob Zetterstrom

Defenders: Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Victor Lindelof, Eric Smith, Carl Starfelt, Daniel Svensson

Midfielders: Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Jesper Karlstrom, Benjamin Nygren, Ken Sema, Elliot Stroud, Mattias Svanberg, Besfort Zeneli

Forwards: Taha Ali, Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, Viktor Gyokeres, Alexander Isak, Gustaf Nilsson

Switzerland World Cup squad

Goalkeepers: Marvin Keller, ⁠Gregor Kobel, Yvon Mvogo

Defenders: Manuel ⁠Akanji, Aurele Amenda, Eray Comert, Nico Elvedi, Luca Jaquez, Miro Muheim, Ricardo Rodriguez, Silvan Widmer

Midfielders: Michel ‌Aebischer, Christian Fassnacht, Remo Freuler, Ardon Jashari, Fabian Rieder, Djibril Sow, Cedric Itten, Granit ‌Xhaka, Denis Zakaria

Forwards: Ruben Vargas, Zeki Amdouni, Breel Embolo, Dan Ndoye, Noah Okafor, Johan Manzambi

Tunisia World Cup squad

Goalkeepers: Sabri Ben Hessen, Abdelmouhib Chamakh, Aymen Dahman

Defenders: Ali Abdi, Adem Arous, Mohamed Amine Ben Hamida, Dylan Bronn, Raed Chikhaoui, Moutaz Neffati, Omar ‌Rekik, Montassar Talbi, Yan Valery

Midfielders: Mortadha Ben Ouanes, Anis Ben Slimane, Ismael Gharbi, Rani Khedira, Mohamed Hadj Mahmoud, Hannibal Mejbri, Ellyes ‌Skhiri

Forwards: Elias Achouri, Khalil Ayari, Firas Chaouat, Rayan Elloumi, Hazem Mastouri, Elias Saad, Sebastian Tounekti

Turkiye World Cup squad

Goalkeepers: Altay Bayindir, Mert Gunok, Ugurcan Cakir

Defenders: Abdulkerim Bardakci, Caglar Soyuncu, Eren Elmali, Ferdi Kadioglu, Merih Demiral, Mert Muldur, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Celik

Midfielders: Hakan Calhanoglu, Ismail Yuksek, Kaan Ayhan, Orkun Kokcu, Salih Ozcan

Forwards: Arda Guler, Baris Alper Yilmaz, Can Uzun, Deniz Gul, Irfan Can Kahveci, Kenan Yildiz, Kerem Akturkoglu, Oguz Aydin, Yunus Akgun

Uruguay World Cup squad

Goalkeepers: Sergio Rochet, Fernando Muslera, Santiago Mele

Defenders: Guillermo Varela, Ronald Araujo, Jose Maria Gimenez, Santiago Bueno, ‌Sebastian Caceres, Mathias Olivera, Joaquin Piquerez, Matias Vina

Midfielders: Maximiliano Araujo, Giorgian de Arrascaeta, Rodrigo Bentancur, Agustin Canobbio, Nicolas de la Cruz, Emiliano Martinez, Facundo Pellistri, Brian Rodriguez, Juan Manuel Sanabria, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Rodrigo Zalazar

Forwards: Rodrigo Aguirre, Federico Vinas, Darwin Nunez

USA World Cup squad

Goalkeepers: Chris Brady, Matt Freese, Matt Turner

Defenders: Max Arfsten, Sergino Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson, Miles Robinson, Joe Scally, Auston Trusty

Midfielders: Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Weston McKennie, Cristian Roldan, Brenden Aaronson, Christian Pulisic, Gio Reyna, Malik Tillman, Tim Weah, Alejandro Zendejas

Forwards: Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Haji Wright

Uzbekistan World Cup squad

Goalkeepers: Botirali Ergashev, Abduvohid Nematov, Utkir Yusupov

Defenders: Abdukodir Khusanov, Khojiakbar Alijonov, Rustamjon Ashurmatov, Farrukh Sayfiev, Sherzod Nasrullaev, Umarbek Eshmuradov, Avazbek Ulmasaliev, Jakhongir Urozov, Bekhruz Karimov, Abdulla Abdullaev

Midfielders: Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Jamshid Iskanderov, Odiljon Hamrobekov, Jaloliddin Masharipov, Azizbek Ganiev, Sherzod Esanov, Abbosbek Fayzullaev

Forwards: Azizbek Amonov, Eldor Shomurodov, Igor Sergeev, Oston Urunov, Dostonbek Hamdamov

The FIFA World Cup begins on June 11. You can follow the action on Al Jazeera’s dedicated World Cup 2026 page with all the latest news, match build-up and live text commentary, and keep up to date with group standings, real-time match results and schedules.