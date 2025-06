Confirmed squad list for the 32 teams ahead of the FIFA Club World Cup in the United States.

The 21st edition of the FIFA Club World Cup begins in the United States on Saturday with the tournament opener between Inter Miami and Egyptian club Al Ahly at Hard Rock Stadium in Florida.

Manchester City are the defending champions after winning the last tournament in December 2023.

The 32 teams have now announced their full squads for the new-look, monthlong expanded intercontinental club competition.

Here is the confirmed squad list of all the teams in a tournament which features mega clubs Real Madrid, Boca Juniors, Inter Milan, PSG, Bayern Munich, Chelsea and Flamengo:

FIFA Club World Cup 2025 confirmed squads – all teams and players

⚽ Group A: Al Ahly, Inter Miami, Palmeiras, Porto

Al Ahly (Egypt): full squad

Goalkeepers: Mohamed El-Shennawy, Mostafa Shobeir, Mohamed Ahmed, Mostafa Makhlouf

Mohamed El-Shennawy, Mostafa Shobeir, Mohamed Ahmed, Mostafa Makhlouf Defenders: Yasser Ibrahim, Achraf Dari, Mostafa el-Aash, Omar Kamal, Ahmed Ramadan, Mohamed Hani, Ahmed ‘Kouka’ Nabil, Yahya Attiat Allah, Karim el-Debes, Khaled Abdel-Fattah

Yasser Ibrahim, Achraf Dari, Mostafa el-Aash, Omar Kamal, Ahmed Ramadan, Mohamed Hani, Ahmed ‘Kouka’ Nabil, Yahya Attiat Allah, Karim el-Debes, Khaled Abdel-Fattah Midfielders: Marwan Attia, Hamdi Fathi, Mohamed Ali Ben Romdhane, Mahmoud Hassan, Aliou Dieng, Emam Ashour, Ahmed Reda Hashem, Taher Mohamed, Hussein El-Shahat, Mohamed Magdy

Marwan Attia, Hamdi Fathi, Mohamed Ali Ben Romdhane, Mahmoud Hassan, Aliou Dieng, Emam Ashour, Ahmed Reda Hashem, Taher Mohamed, Hussein El-Shahat, Mohamed Magdy Forwards: Wessam Abou Ali, Achraf Bencharki, Nejc Gradisar

Inter Miami (USA): full squad

Goalkeepers: Drake Callender, Rocco Rios Novo, Oscar Ustari, William Yarbrough

Drake Callender, Rocco Rios Novo, Oscar Ustari, William Yarbrough Defenders: Jordi Alba, Noah Allen, Tomas Aviles, Israel Boatwright, Maximiliano Falcon, Ian Fray, Gonzalo Lujan, Tyler Hall, David Martinez, Ryan Sailor, Marcelo Weigandt

Jordi Alba, Noah Allen, Tomas Aviles, Israel Boatwright, Maximiliano Falcon, Ian Fray, Gonzalo Lujan, Tyler Hall, David Martinez, Ryan Sailor, Marcelo Weigandt Midfielders: Yannick Bright, Sergio Busquets, Benjamin Cremaschi, Santiago Morales, Federico Redondo, Baltasar Rodriguez, David Ruiz, Telasco Segovia

Yannick Bright, Sergio Busquets, Benjamin Cremaschi, Santiago Morales, Federico Redondo, Baltasar Rodriguez, David Ruiz, Telasco Segovia Forwards: Leo Afonso, Tadeo Allende, Lionel Messi, Allen Obando, Fafa Picault, Luis Suarez

Palmeiras (Brazil): full squad

Goalkeepers: Weverton, Marcelo Lomba, Mateus

Weverton, Marcelo Lomba, Mateus Defenders: Gustavo Gomez, Murilo, Bruno Fuchs, Micael, Naves, Benedetti, Giay, Marcos Rocha, Mayke, Piquerez, Vanderlan

Gustavo Gomez, Murilo, Bruno Fuchs, Micael, Naves, Benedetti, Giay, Marcos Rocha, Mayke, Piquerez, Vanderlan Midfielders: Anibal Moreno, Emiliano Martinez, Lucas Evangelista, Richard Rios, Raphael Veiga, Mauricio, Allan, Felipe Anderson

Anibal Moreno, Emiliano Martinez, Lucas Evangelista, Richard Rios, Raphael Veiga, Mauricio, Allan, Felipe Anderson Forwards: Estevao, Facundo Torres, Paulinho, Flaco Lopez, Luighi, Thalys, Vitor Roque

Porto (Portugal): full squad

Goalkeepers: Diogo Costa, Claudio Ramos, Diogo Fernandes

Diogo Costa, Claudio Ramos, Diogo Fernandes Defenders: Ivan Marcano, Otavio, Nehuen Pérez, Ze Pedro, Gabriel Bras, Zaidu, Joao Mario, Martim Fernandes, Moura

Ivan Marcano, Otavio, Nehuen Pérez, Ze Pedro, Gabriel Bras, Zaidu, Joao Mario, Martim Fernandes, Moura Midfielders: Stephen Eustaquio, Tomas Perez, Alan Varela, Andre Oliveira, Vasco Sousa, Andre Franco, Gabri Veiga, Fabio Vieira

Stephen Eustaquio, Tomas Perez, Alan Varela, Andre Oliveira, Vasco Sousa, Andre Franco, Gabri Veiga, Fabio Vieira Forwards: Pepe, Mora, Angel Alarcon, William, Borges, Namaso, Deniz Gul, Samu Aghehowa

⚽ Group B: Atletico Madrid, Botafogo, Paris Saint-Germain, Seattle Sounders

Atletico de Madrid (Spain): full squad

Goalkeepers: Joan Musso, Jan Oblak, Antonio Gomis, Salvi Esquivel

Joan Musso, Jan Oblak, Antonio Gomis, Salvi Esquivel Defenders: Jose Maria Gimenez, Cesar Azpilicueta, Clement Lenglet, Nahuel Molina, Axel Witsel, Javi Galan, Reinildo, Robin Le Normand, Ilias Kostis

Jose Maria Gimenez, Cesar Azpilicueta, Clement Lenglet, Nahuel Molina, Axel Witsel, Javi Galan, Reinildo, Robin Le Normand, Ilias Kostis Midfielders: Conor Gallagher, Rodrigo De Paul, Koke, Pablo Barrios, Thomas Lemar, Samu Lino, Marcos Llorente, Rodrigo Riquelme, Javi Serrano, Taufik Seidu, Rayane Belaid

Conor Gallagher, Rodrigo De Paul, Koke, Pablo Barrios, Thomas Lemar, Samu Lino, Marcos Llorente, Rodrigo Riquelme, Javi Serrano, Taufik Seidu, Rayane Belaid Forwards: Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Angel Correa, Carlos Martin, Julian Alvarez, Guiliano Simeone

Botafogo (Brazil): full squad

Goalkeepers: John, Leo Linck, Raul, Christhian Loor

John, Leo Linck, Raul, Christhian Loor Defenders: Alexander Barboza, Alex Telles, Bastos, Cuiabano, David Ricardo, Jair Cunha, Kaio Fernando, Marcal, Mateo Ponte, Vitinho

Alexander Barboza, Alex Telles, Bastos, Cuiabano, David Ricardo, Jair Cunha, Kaio Fernando, Marcal, Mateo Ponte, Vitinho Midfielders: Allan, Danilo Barbosa, Gregore, Marlon Freitas, Newton

Allan, Danilo Barbosa, Gregore, Marlon Freitas, Newton Forwards: Alvaro Montoro, Artur, Igor Jesus, Kayke, Mastriani, Matheus Martins, Nathan Fernandes, Santiago Rodriguez, Wran Cruz, Savarino

Paris Saint-Germain (France): full squad

Goalkeepers: Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov, Arnau Tenas

Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov, Arnau Tenas Defenders: Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Peraldo, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Lucas Hernandez, William Pacho, Noham Kamara

Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Peraldo, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Lucas Hernandez, William Pacho, Noham Kamara Midfielders: Gabriel Moscardo, Fabian Ruiz, Joao Neves, Senny Mayulu, Warren Zaire-Emery, Vitinha

Gabriel Moscardo, Fabian Ruiz, Joao Neves, Senny Mayulu, Warren Zaire-Emery, Vitinha Forwards: Khvicha Kvaratskhelia, Goncalo Ramos, Ousmane Dembele, Desire Doue, Lee Kang-In, Bradley Barcola, Ibrahim Mbaye

Seattle Sounders (USA): full squad

Goalkeepers: Stefan Frei, Andrew Thomas, Jacob Castro

Stefan Frei, Andrew Thomas, Jacob Castro Defenders: Travian Sousa, Nouhou Tolo, Jon Bell, Alex Roldan, Kim Kee-hee, Jackson Ragen, Yeimar Gomez Andrade, Cody Baker, Kalani Kossa-Rienzi

Travian Sousa, Nouhou Tolo, Jon Bell, Alex Roldan, Kim Kee-hee, Jackson Ragen, Yeimar Gomez Andrade, Cody Baker, Kalani Kossa-Rienzi Midfielders: Joao Paulo, Cristian Roldan, Albert Rusnak, Obed Vargas, Reed Baker-Whiting, Danny Leyva

Joao Paulo, Cristian Roldan, Albert Rusnak, Obed Vargas, Reed Baker-Whiting, Danny Leyva Forwards: Jesus Ferreira, Pedro de la Vega, Jordan Morris, Paul Rothrock, Danny Musovski, Ryan Kent, Georgi Minoungou, Osaze de Rosario

⚽ Group C: Auckland City, Bayern Munich, Boca Juniors, Benfica

Auckland City (New Zealand): full squad

Goalkeepers: Conor Tracey, Areya Prasad, Nathan Garrow

Conor Tracey, Areya Prasad, Nathan Garrow Defenders: Adam Mitchell, Christian Gray, Nikko Boxall, Regont Murati, Nathan Lobo, Jordan Vale, Dylan Connolly, Adam Bell, Alfie Rogers, Ryan Ellis

Adam Mitchell, Christian Gray, Nikko Boxall, Regont Murati, Nathan Lobo, Jordan Vale, Dylan Connolly, Adam Bell, Alfie Rogers, Ryan Ellis Midfielders: Gerard Garriga, Mario Ilich, Dylan Manickum, Jeremy Foo, Joe Lee, Jerson Lagos, Matt Ellis, Tong Zhou, Michael Den Heijer, David Yoo, Haris Zeb, Jackson Manuel, Paris Domfeh

Gerard Garriga, Mario Ilich, Dylan Manickum, Jeremy Foo, Joe Lee, Jerson Lagos, Matt Ellis, Tong Zhou, Michael Den Heijer, David Yoo, Haris Zeb, Jackson Manuel, Paris Domfeh Forwards: Myer Bevan, Angus Kilkolly, Ryan de Vries

Bayern Munich (Germany): full squad

Goalkeepers: Manuel Neuer, Daniel Peretz, Jonas Urbig, Leon Klanac

Manuel Neuer, Daniel Peretz, Jonas Urbig, Leon Klanac Defenders: Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Raphael Guerreiro, Cassiano Kiala, Josip Stanic, Kim Min-Jae, Sacha Boey

Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Raphael Guerreiro, Cassiano Kiala, Josip Stanic, Kim Min-Jae, Sacha Boey Midfielders: Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Joao Palhinha, Tom Bischof, Konrad Laimer, Jama Musiala, Aleksandar Pavlovic, Lennart Karl, David Santos Daiber

Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Joao Palhinha, Tom Bischof, Konrad Laimer, Jama Musiala, Aleksandar Pavlovic, Lennart Karl, David Santos Daiber Forwards: Serge Gnabry, Leroy Sane, Kingsley Coman, Thomas Muller, Maurice Krattenmacher, Michael Olise, Jonah Kusi-Asare, Harry Kane

Benfica (Portugal): full squad

Goalkeepers: Antonily Trubin, Diogo Ferreira, Andre Gomes

Antonily Trubin, Diogo Ferreira, Andre Gomes Defenders: Alvaro Carreras, Antonio Silva, Samuel Dahl, Nicolas Otamendi, Rui Silva, Goncalo Oliveira, Joshua Wynder, Leandro Santos, Adrian Bajrami

Alvaro Carreras, Antonio Silva, Samuel Dahl, Nicolas Otamendi, Rui Silva, Goncalo Oliveira, Joshua Wynder, Leandro Santos, Adrian Bajrami Midfielders: Fredrik Aursnes, Orkun Kokcu, Leandro Barreiro, Florentino Luis, Joao Veloso, Rafael Luis, Joao Rego, Renato Sanches, Diogo Prioste

Fredrik Aursnes, Orkun Kokcu, Leandro Barreiro, Florentino Luis, Joao Veloso, Rafael Luis, Joao Rego, Renato Sanches, Diogo Prioste Forwards: Angel di Maria, Vangelis Pavlidis, Kerem Akturkoglu, Andrea Belotti, Andreas Schjelderup, Gianluca Prestianni, Bruma, Tiago Gouveia, Eduardo Fernandes

Boca Juniors (Argentina): full squad

Goalkeepers: Sergio Romero, Leandro Brey, Javier Garcia, Augustin Marchesin

Sergio Romero, Leandro Brey, Javier Garcia, Augustin Marchesin Defenders: Marcelo Saracchi, Marcos Rojo, Nicolas Figal, Marco Pellegrino, Rodrigo Battaglia, Luis Advincula, Frank Fabra, Lautaro Blanco, Juan Barinaga, Aryton Costa, Mateo Mendia, Lautaro di Lollo, Lucas Blondel, Walter Molas

Marcelo Saracchi, Marcos Rojo, Nicolas Figal, Marco Pellegrino, Rodrigo Battaglia, Luis Advincula, Frank Fabra, Lautaro Blanco, Juan Barinaga, Aryton Costa, Mateo Mendia, Lautaro di Lollo, Lucas Blondel, Walter Molas Midfielders: Carlos Palacios, Ignacio Miramon, Malcom Braida, Williams Alarcon, Agustin Martegani, Alan Velasco, Andre Herrera, Kevin Zenon, Tomas Belmonte, Camilo Rey Domenech, Milton Delgado, Santiago Dalmasso, Joaquin Ruiz

Carlos Palacios, Ignacio Miramon, Malcom Braida, Williams Alarcon, Agustin Martegani, Alan Velasco, Andre Herrera, Kevin Zenon, Tomas Belmonte, Camilo Rey Domenech, Milton Delgado, Santiago Dalmasso, Joaquin Ruiz Forwards: Exequiel Zeballos, Milton Gimenez, Edinson Cavani, Lucas Janson, Miguel Merentiel, Brian Aguirre

⚽ Group D: Chelsea, ES Tunis, Flamengo, Los Angeles FC

Chelsea (England): full squad

Goalkeepers: Robert Sanchez, Filip Jorgensen, Mike Penders, Gaga Slonina

Robert Sanchez, Filip Jorgensen, Mike Penders, Gaga Slonina Defenders: Marc Cucurella, Tosin Adarabioyo, Benoit Badiashile, Levi Colwill, Mamadou Sarr, Trevoh Chalobah, Reece James, Malo Gusto, Aaron Anselmino, Josh Achaempong

Marc Cucurella, Tosin Adarabioyo, Benoit Badiashile, Levi Colwill, Mamadou Sarr, Trevoh Chalobah, Reece James, Malo Gusto, Aaron Anselmino, Josh Achaempong Midfielders: Enzo Fernandez, Dario Essugo, Andrey Santos, Kiernan Dewsbury-Hall, Moises Caicedo, Romeo Lavia

Enzo Fernandez, Dario Essugo, Andrey Santos, Kiernan Dewsbury-Hall, Moises Caicedo, Romeo Lavia Forwards: Pedro Neto, Liam Delap, Cole Palmer, Noni Madueke, Nicolas Jackson, Christopher Nkunku, Tyrique George, Marc Guiu

Esperance Sportive de Tunis (Tunisia): full squad

Goalkeepers: Bechir Ben Said, Amanallah Memmiche, Mohamed Sedki Debchi

Bechir Ben Said, Amanallah Memmiche, Mohamed Sedki Debchi Defenders: Yassine Meriah, Mohamed Amine Tougai, Hamza Jelassi, Raed Bouchniba, Mohamed Ben Ali, Mohamed Amine Ben Hamida, Ayman Ben Mohamed

Yassine Meriah, Mohamed Amine Tougai, Hamza Jelassi, Raed Bouchniba, Mohamed Ben Ali, Mohamed Amine Ben Hamida, Ayman Ben Mohamed Midfielders: Onuche Ogbelu, Khalil Guenichi, Chiheb Jebali, Mohamed Wael Derbali, Houssem Tka, Abdramane Konate, Yan Sasse, Youcef Belaili, Elias Mokwana

Onuche Ogbelu, Khalil Guenichi, Chiheb Jebali, Mohamed Wael Derbali, Houssem Tka, Abdramane Konate, Yan Sasse, Youcef Belaili, Elias Mokwana Forwards: Achref Jabri, Rodrigo Rodrigues, Haythem Dhaou

Flamengo (Brazil): full squad

Goalkeepers: Dyogo Alves, Leo Nannetti, Matheus Cunha, Rossi

Dyogo Alves, Leo Nannetti, Matheus Cunha, Rossi Defenders: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Vina, Wesley, Guillermo Varela, Danilo, Leo Pereira, Leo Ortiz, Cleiton, Joao Victor

Alex Sandro, Ayrton Lucas, Vina, Wesley, Guillermo Varela, Danilo, Leo Pereira, Leo Ortiz, Cleiton, Joao Victor Midfielders: Evertton Araujo, Jorginho, Erick, De La Cruz, Gerson, Matheus Goncalves, Giorgian de Arrascaeta, Joshua

Evertton Araujo, Jorginho, Erick, De La Cruz, Gerson, Matheus Goncalves, Giorgian de Arrascaeta, Joshua Forwards: Wallace Yan, Plata, Michael, Luiz Araujo

Los Angeles FC (USA): full squad

Goalkeepers: Hugo Lloris, Thomas Hasal, David Ochoa, Cabral Carter

Hugo Lloris, Thomas Hasal, David Ochoa, Cabral Carter Defenders: Eddie Segura, Marlon, Sergi Palencia, Lorenzo Dellavalle, Ryan Raposo, Ryan Hollingshead, Maxime Chanot, Artem Smoliakov, Aaron Long, Kenny Nielsen, Nkosi Tafari

Eddie Segura, Marlon, Sergi Palencia, Lorenzo Dellavalle, Ryan Raposo, Ryan Hollingshead, Maxime Chanot, Artem Smoliakov, Aaron Long, Kenny Nielsen, Nkosi Tafari Midfielders: Igor Jesus, Marky Delgado, Timothy Tillman, Yaw Yeboah, Frankie Amaya, Adam Saldana, Jude Terry, Matt Evans, Odin Holm

Igor Jesus, Marky Delgado, Timothy Tillman, Yaw Yeboah, Frankie Amaya, Adam Saldana, Jude Terry, Matt Evans, Odin Holm Forwards: Olivier Giroud, Jeremy Ebobisse, Javairo Dilrosun, Nathan Ordaz, David Martinez, Afrian Wibowo, Denis Bouanga

⚽ Group E: Inter Milan, Monterrey, River Plate, Urawa Red Diamonds

Inter Milan (Italy): full squad

Goalkeepers: Yann Sommer, Raffaele Di Gennaro, Josep Martinez, Alessandro Calligaris

Yann Sommer, Raffaele Di Gennaro, Josep Martinez, Alessandro Calligaris Defenders: Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Francesco Acerbi, Benjamin Pavard, Carlos Augusto, Yann Aurel Bisseck, Federico Dimarco, Matteo Darmian, Gabriele Re Cecconi, Matteo Cocchi, Nicola Zalewski, Alessandro Bastoni

Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Francesco Acerbi, Benjamin Pavard, Carlos Augusto, Yann Aurel Bisseck, Federico Dimarco, Matteo Darmian, Gabriele Re Cecconi, Matteo Cocchi, Nicola Zalewski, Alessandro Bastoni Midfielders: Petar Sucic, Piotr Zielinski, Davide Frattesi, Hakan Calhanoglu, Kristjan Asllani, Henrikh Mkhitaryan, Nicolo Barella, Valentin Carboni, Thomas Berenbruch

Petar Sucic, Piotr Zielinski, Davide Frattesi, Hakan Calhanoglu, Kristjan Asllani, Henrikh Mkhitaryan, Nicolo Barella, Valentin Carboni, Thomas Berenbruch Forwards: Marcus Thuram, Lautaro Martinez, Luis Henrique, Rodrigo Palacio, Giacomo De Pieri, Sebastiano Esposito, Francesco Pio Esposito, Mehdi Taremi

Monterrey (Mexico): full squad

Goalkeepers: Esteban Andrada, Luis Cardenas, Santiago Mele, Santiago Perez

Esteban Andrada, Luis Cardenas, Santiago Mele, Santiago Perez Defenders: Ricardo Chavez, Gerardo Arteaga, Victor Guzman, Carlos Salcedo, Erick Aguirre, Hector Moreno, Luis Reyes, Gustavo Sanchez, Tony Leone, Stefan Medina, Sergio Ramos

Ricardo Chavez, Gerardo Arteaga, Victor Guzman, Carlos Salcedo, Erick Aguirre, Hector Moreno, Luis Reyes, Gustavo Sanchez, Tony Leone, Stefan Medina, Sergio Ramos Midfielders: Fidel Ambriz, Nelson Deossa, Oliver Torres, Sergio Canales, Jesus Corona, Jordi Cortizo, Lucas Ocampos, Jorge Rodriguez, Iker Fimbres

Fidel Ambriz, Nelson Deossa, Oliver Torres, Sergio Canales, Jesus Corona, Jordi Cortizo, Lucas Ocampos, Jorge Rodriguez, Iker Fimbres Forwards: German Berterame, Alfonso Alvarado, Johan Rojas, Alfonso Gonzalez, Roberto de la Rosa, Joaquin Moxica

River Plate (Argentina): full squad

Goalkeepers: Franco Armani, Jeremias Ledesma, Lucas Lavagnino, Santiago Beltran

Franco Armani, Jeremias Ledesma, Lucas Lavagnino, Santiago Beltran Defenders: Gonzalo Montiel, Fabricio Bustos, German Pezzella, Federico Gattoni, Paulo Diaz, Leandro González Pirez, Lucas Martinez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuna, Milton Casco

Gonzalo Montiel, Fabricio Bustos, German Pezzella, Federico Gattoni, Paulo Diaz, Leandro González Pirez, Lucas Martinez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuna, Milton Casco Midfielders: Enzo Perez, Kevin Castano, Matias Kranevitter, Rodrigo Aliendro, Santiago Simon, Maximiliano Meza, Ignacio Fernandez, Manuel Lanzini, Gonzalo Martínez, Matias Rojas, Giuliano Galoppo, Franco Mastantuono, Santiago Lencina, Giorgio Costantini

Enzo Perez, Kevin Castano, Matias Kranevitter, Rodrigo Aliendro, Santiago Simon, Maximiliano Meza, Ignacio Fernandez, Manuel Lanzini, Gonzalo Martínez, Matias Rojas, Giuliano Galoppo, Franco Mastantuono, Santiago Lencina, Giorgio Costantini Forwards: Miguel Borja, Facundo Colidio, Sebastian Driussi, Gonzalo Tapia, Ian Subiabre, Bautista Dadin

Urawa Red Diamonds (Japan): full squad

Goalkeepers: Shusaku Nishikawa, Ayumi Niekawa, Shun Yoshida, Alex Keita Malcolm.

Shusaku Nishikawa, Ayumi Niekawa, Shun Yoshida, Alex Keita Malcolm. Defenders: Danilo Boza, Hirokazu Ishihara, Marius Hoibraten, Takuya Ogiwara, Kento Nemoto, Rikito Inoue, Yoshitaka Tanaka

Danilo Boza, Hirokazu Ishihara, Marius Hoibraten, Takuya Ogiwara, Kento Nemoto, Rikito Inoue, Yoshitaka Tanaka Midfielders: Taishi Matsumoto, Matheus Savio, Genki Haraguchi, Shoya Nakajima, Samuel Gustafson, Ryoma Watanabe, Takahiro Sekine, Tomoaki Okubo, Kai Shibato, Yusuke Matsuo, Kaito Yasui, Jumpei Hayakawa, Takeshi Wada, Takuro Kaneko, Yoichi Naganuma

Taishi Matsumoto, Matheus Savio, Genki Haraguchi, Shoya Nakajima, Samuel Gustafson, Ryoma Watanabe, Takahiro Sekine, Tomoaki Okubo, Kai Shibato, Yusuke Matsuo, Kaito Yasui, Jumpei Hayakawa, Takeshi Wada, Takuro Kaneko, Yoichi Naganuma Forwards: Hiroki Abe, Thiago Santana, Hiiro Komori, Toshiki Takahashi, Toshikazu Teruuchi, Rio Nitta.

⚽ Group F: Borussia Dortmund, Fluminense, Mamelodi Sundowns, Ulsan HD FC

Borussia Dortmund (Germany): full squad

Goalkeepers: Gregor Kobel, Silas Ostrzinski, Alexander Meyer

Gregor Kobel, Silas Ostrzinski, Alexander Meyer Defenders: Yan Couto, Waldemar Anton, Ramy Bensebaini, Daniel Svensson, Niklas Sule, Julian Ryerson, Filippo Mane, Soumaila Coulibaly, Elias Benkara

Yan Couto, Waldemar Anton, Ramy Bensebaini, Daniel Svensson, Niklas Sule, Julian Ryerson, Filippo Mane, Soumaila Coulibaly, Elias Benkara Midfielders: Giovanni Reyna, Felix Nmecha, Julian Brandt, Pascal Gross, Carney Chukwuemeka, Marcel Sabitzer, Ayman Azhil, Jobe Bellingham

Giovanni Reyna, Felix Nmecha, Julian Brandt, Pascal Gross, Carney Chukwuemeka, Marcel Sabitzer, Ayman Azhil, Jobe Bellingham Forwards: Serhou Guirassy, Maximilian Beier, Julien Duranville, Karim Adeyemi, Cole Campbell, Samuele Inacio, Mathis Albert, Jamie Gittens

Fluminense (Brazil): full squad

Goalkeepers: Fabio, Gustavo Ramalho, Marcelo Pitaluga, Vitor Eudes

Fabio, Gustavo Ramalho, Marcelo Pitaluga, Vitor Eudes Defenders: Juan Freytes, Gabriel Fuentes, Guga, Ignacio, Manoel, Rene, Samuel Xavier, Thiago Santos, Thiago Silva

Juan Freytes, Gabriel Fuentes, Guga, Ignacio, Manoel, Rene, Samuel Xavier, Thiago Santos, Thiago Silva Midfielders: Facudo Bernal, Hercules, Isaque, Ruben Lezcano, Lima, Martinelli, Nonato, Ganso, Riquelme, Wallace Davi

Facudo Bernal, Hercules, Isaque, Ruben Lezcano, Lima, Martinelli, Nonato, Ganso, Riquelme, Wallace Davi Forwards: Agustin Canobbio, Everaldo, German Cano, Jhon Arias, Keno, Kevin Serna, Joaquin Lavega, Paulo Baya

Mamelodi Sundowns (South Africa): full squad

Goalkeepers: Ronwen Williams, Denis Onyango, and Reyaad Pieterse

Ronwen Williams, Denis Onyango, and Reyaad Pieterse Defenders: Mothobi Mvala, Divine Lunga, Aubrey Modiba, Thapelo Morena, Mosa Lebusa, Keanu Cupido, Grant Kekana, Khuliso Mudau, and Malibongwe Khoza

Mothobi Mvala, Divine Lunga, Aubrey Modiba, Thapelo Morena, Mosa Lebusa, Keanu Cupido, Grant Kekana, Khuliso Mudau, and Malibongwe Khoza Midfielders: Neo Maema, Siyabonga Mabena, Teboho Mokoena, Themba Zwane, Marcelo Allende, Jayden Adams, Bathusi Aubaas, Tashreeq Matthews, and Sphelele Mkhulise

Neo Maema, Siyabonga Mabena, Teboho Mokoena, Themba Zwane, Marcelo Allende, Jayden Adams, Bathusi Aubaas, Tashreeq Matthews, and Sphelele Mkhulise Forwards: Peter Shalulile, Lucas Ribeiro, Arthur Sales, Lebogang Mothiba, Kutlwano Letlhaku, Iqraam Rayners

Ulsan HD (South Korea): full squad

Goalkeepers: Jo Hyeonwoo, Moon Jungin, Ryu Seongmin

Jo Hyeonwoo, Moon Jungin, Ryu Seongmin Defenders: Kang Minwoo, Seo Myunggmuan, Kang Sangwoo, Kim Yonggwon, Yoon Jonggyu, Park Minseo, Lee Jaeik, Milosz Trojak, Choi Seokhyun

Kang Minwoo, Seo Myunggmuan, Kang Sangwoo, Kim Yonggwon, Yoon Jonggyu, Park Minseo, Lee Jaeik, Milosz Trojak, Choi Seokhyun Midfielders: Jung Wooyoung, Darijan Bojanic, Ko Seung-beom, Kim Minwoo, Um Wonsang, Lee Jinhyun, Lee Huigyun, Gustav Ludwigson, Kim Minhyeok, Lee Chung-yong, Yoon Jaeseok, Matias Lacava, Park Sangjun, Back Inwoo, Erick Farias

Jung Wooyoung, Darijan Bojanic, Ko Seung-beom, Kim Minwoo, Um Wonsang, Lee Jinhyun, Lee Huigyun, Gustav Ludwigson, Kim Minhyeok, Lee Chung-yong, Yoon Jaeseok, Matias Lacava, Park Sangjun, Back Inwoo, Erick Farias Forwards: Heo Yool, Yago Cariello

⚽ Group G: Al Ain, Juventus, Manchester City, Wydad

Al Ain (United Arab Emirates): full squad

Goalkeepers: Rui Patricio, Khalid Eisa, Hassan Muhammed, Vedad Alibasic

Rui Patricio, Khalid Eisa, Hassan Muhammed, Vedad Alibasic Defenders: Kouame Autonne, Yahya Benkhaleq, Marcel Ratnik, Khalid Alhashmi, Ramy Rabia, Fabio Cardoso, Facundo Zabala, Dramane Koumare, Amadou Niang Adis Jasic

Kouame Autonne, Yahya Benkhaleq, Marcel Ratnik, Khalid Alhashmi, Ramy Rabia, Fabio Cardoso, Facundo Zabala, Dramane Koumare, Amadou Niang Adis Jasic Midfielders: Park Yongwoo, Yahia Nader, Matias Segovia, Mohammed Abbas, Jonatas Santos, Erik, Mateo Sanabria, Matias Palacios, Soufiane Rahimi, Nassim Chadli, Hazim Abbas, Abdoul Karim Traore, Joshua Udoh

Park Yongwoo, Yahia Nader, Matias Segovia, Mohammed Abbas, Jonatas Santos, Erik, Mateo Sanabria, Matias Palacios, Soufiane Rahimi, Nassim Chadli, Hazim Abbas, Abdoul Karim Traore, Joshua Udoh Forwards: Kodjo Laba, Kaku, Houssine Rahimi, Mohamed Awadalla, Rolwanu Sarki, Josna Loulendo

Juventus (Italy): full squad

Goalkeepers: Michele Di Gregorio, Carlo Pinsoglio, Giovanni Daffara, Giovanni Garofani

Michele Di Gregorio, Carlo Pinsoglio, Giovanni Daffara, Giovanni Garofani Defenders: Alberto Costa, Gleison Bremer, Federico Gatti, Lloyd Kelly, Pierre Kalulu, Daniele Rugani, Andrea Cambiaso, Nicolo Savona, Jonas Rouhi, Javier Gil Puche

Alberto Costa, Gleison Bremer, Federico Gatti, Lloyd Kelly, Pierre Kalulu, Daniele Rugani, Andrea Cambiaso, Nicolo Savona, Jonas Rouhi, Javier Gil Puche Midfielders: Manuel Locatelli, Teun Koopmeiners, Weston McKennie, Filip Kostic, Khephren Thuram, Douglas Luiz, Stefano Turco, Augusto Owusu

Manuel Locatelli, Teun Koopmeiners, Weston McKennie, Filip Kostic, Khephren Thuram, Douglas Luiz, Stefano Turco, Augusto Owusu Forwards: Francisco Conceicao, Dusan Vlahovic, Kenan Yildiz, Nico Gonzalez, Arek Milik, Vasilije Adzic, Randal Kolo Muani, Timothy Weah, Lorenzo Anghele, Alessandro Pietrelli, Samuel Mbangula, Nicolo Cudrig, Tommaso Mancini

Manchester City (England): full squad

Goalkeepers: Marcus Bettinelli, Stefan Ortega Moreno, Ederson

Marcus Bettinelli, Stefan Ortega Moreno, Ederson Defenders: Ruben Dias, John Stones, Nathan Ake, Rayan Ait-Nouri, Vitor Reis, Josep Gvardiol, Manuel Akanji, Abdukodir Khusanov, Rico Lewis

Ruben Dias, John Stones, Nathan Ake, Rayan Ait-Nouri, Vitor Reis, Josep Gvardiol, Manuel Akanji, Abdukodir Khusanov, Rico Lewis Midfielders: Tijjani Reijnders, Jeremy Doku, Nico, Rodrigo, Ilkay Gundogan, Bernardo Silva, Matheus Nunes, Rayan Cherki, Claudio Echeverri, Phil Foden, Oscar Bobb, Nico O’Reilly

Tijjani Reijnders, Jeremy Doku, Nico, Rodrigo, Ilkay Gundogan, Bernardo Silva, Matheus Nunes, Rayan Cherki, Claudio Echeverri, Phil Foden, Oscar Bobb, Nico O’Reilly Forwards: Omar Marmoush, Erling Haaland, Savinho

Wydad (Morocco): full squad

Goalkeepers: Omar Aqzdaou, Youssef El Motie, El Mehdi Benabid

Omar Aqzdaou, Youssef El Motie, El Mehdi Benabid Defenders: Fahad Moufi, Ayoub Bouchta, Bart Meijers, Abdelmounaim Boutouil, Jamal Harakass, Mohamed Moufid

Fahad Moufi, Ayoub Bouchta, Bart Meijers, Abdelmounaim Boutouil, Jamal Harakass, Mohamed Moufid Midfielders: Ismail Moutaraji, Oussama Zemraoui, Mehdi Moubarik, Zakaria Fatihi, Thembinkosi Lorch, Stephane Aziz Ki, Ismael Benktib, Pedrinho, Arthur, Mickael Malsa

Ismail Moutaraji, Oussama Zemraoui, Mehdi Moubarik, Zakaria Fatihi, Thembinkosi Lorch, Stephane Aziz Ki, Ismael Benktib, Pedrinho, Arthur, Mickael Malsa Forwards: Mohamed Rayhi, Samuel Obeng, Selemani Mwalimo, Cassius Mailula, Nordi Amrabat, Hamza Hannouri

⚽ Group H: Al-Hilal, FC Salzburg, Pachuca, Real Madrid

Al Hilal (Saudi Arabia): full squad

Goalkeepers: Mohammed Al-Rubaie, Yassine Bounou, Ahmad Abu Rasen, Abdulelah Al-Ghamdi

Mohammed Al-Rubaie, Yassine Bounou, Ahmad Abu Rasen, Abdulelah Al-Ghamdi Defenders: Kalidou Koulibaly, Khalifah Al-Dawsari, Ali Al-Bulaihi, Yasser Al-Shahrani, Joao Cancelo, Moteb Al-Harbi, Rayan Al-Ghamdi, Saleh Barnawi, Saud Haroun, Saad Al-Muthary, Ali Lajami, Hassan Altambakti, Hamad Al-Yami

Kalidou Koulibaly, Khalifah Al-Dawsari, Ali Al-Bulaihi, Yasser Al-Shahrani, Joao Cancelo, Moteb Al-Harbi, Rayan Al-Ghamdi, Saleh Barnawi, Saud Haroun, Saad Al-Muthary, Ali Lajami, Hassan Altambakti, Hamad Al-Yami Midfielders: Renan Lodi, Khalid Al-Ghannam, Ruben Neves, Mohammed Al-Qahtani, Nasser Al-Dawsari, Musab Al-Juwayr, Sergej Milinkovic-Savic, Kaio Cesar, Mohamed Kanno, Salem Al-Dawsari, Mohammed bin Muhaysh, Abdulaziz Hadhood, Malcom, Abdulelah Almalki

Renan Lodi, Khalid Al-Ghannam, Ruben Neves, Mohammed Al-Qahtani, Nasser Al-Dawsari, Musab Al-Juwayr, Sergej Milinkovic-Savic, Kaio Cesar, Mohamed Kanno, Salem Al-Dawsari, Mohammed bin Muhaysh, Abdulaziz Hadhood, Malcom, Abdulelah Almalki Forwards: Aleksandar Mitrovic, Marcos Leonardo, Turki Al-Ghumayl, Abdullah Al-Hamdan

FC Salzburg (Austria): full squad

Goalkeepers: Alexander Schlager, Jonas Krumrey, Christian Zawieschitzky, Salko Hamzic

Alexander Schlager, Jonas Krumrey, Christian Zawieschitzky, Salko Hamzic Defenders: Jacob Rasmussen, Samson Baidoo, Frans Kratzig, Stefan Lainer, Joane Gadou, John Mellberg, Tim Trummer, Jannik Schuster

Jacob Rasmussen, Samson Baidoo, Frans Kratzig, Stefan Lainer, Joane Gadou, John Mellberg, Tim Trummer, Jannik Schuster Midfielders: Soumaila Diabate, Sota Kitano, Maurits Kjaergaard, Mamady Diambou, Takumu Kawamura, Mads Bidstrup, Oscar Gloukh, Valentin Sulzbacher, Moussa Yeo

Soumaila Diabate, Sota Kitano, Maurits Kjaergaard, Mamady Diambou, Takumu Kawamura, Mads Bidstrup, Oscar Gloukh, Valentin Sulzbacher, Moussa Yeo Forwards: Karim Onisiwo, Yorbe Vertessen, Edmund Baidoa, Petar Ratkov, Adam Daghim, Enrique Aguilar, Dorgeles Nene

Pachuca (Mexico): full squad

Goalkeepers: Sebastian Jurado, Carlos Moreno, Jose Eulogio

Sebastian Jurado, Carlos Moreno, Jose Eulogio Defenders: Sergio Barreto, Alonso Aceves, Eduardo Bauermann, Bryan Gonzalez, Carlos Sanchez, Federico Pereira, Jose Castillo, Gustavo Cabral, Luis Rodriguez, Jorge Berlanga

Sergio Barreto, Alonso Aceves, Eduardo Bauermann, Bryan Gonzalez, Carlos Sanchez, Federico Pereira, Jose Castillo, Gustavo Cabral, Luis Rodriguez, Jorge Berlanga Midfielders: Pedro Pederaza, Santiago Homenchenko, Israel Luna, Agustin Palavecino, Eduardo Lopez, Alan Bautista, Brian Garcia, Elias Montiel, Victor Guzman

Pedro Pederaza, Santiago Homenchenko, Israel Luna, Agustin Palavecino, Eduardo Lopez, Alan Bautista, Brian Garcia, Elias Montiel, Victor Guzman Forwards: Emilio Rodriguez, Ilian Hernandez, John Kennedy, Oussama Idrissi, Alexei Dominguez, Salomon Rondon, Kenedy, Aviles Hurtado

Real Madrid (Spain): full squad