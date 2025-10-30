Sport|Football

FIFA U-17 World Cup Qatar 2025: Full match schedule, teams, start, format

All to know before the 2025 FIFA U-17 World Cup in Qatar, which will feature 48 teams for the first time.

Djylian Nguessan in action.
France forward Djylian N'Guessan will be one of the top stars at the FIFA U-17 World Cup, starting on November 3 in Doha, Qatar [File: Javier Torres/AFP]

By Manasi Pathak

Published On 30 Oct 2025

  • The FIFA U-17 World Cup 2025 is hosted by Qatar and will kick off on November 3, with the final on November 27.
  • The tournament will start with two matches: South Africa vs Bolivia, and Costa Rica vs the United Arab Emirates.
  • The U-17 World Cup final will take place at Doha’s 45,000-seat Khalifa International Stadium.
  • All matches until the final will be played across eight pitches at the Aspire Zone complex in Al Rayyan.
  • The U-17 World Cup 2025 is the first to be played in the 48-team format instead of the previous biennial 24-team tournaments.
  • The 48 teams will be divided into 12 groups for the tournament, with 104 matches in total.
  • The group stage will run until November 11, with the 32-team knockout stage scheduled to begin on November 14.

Here are the details on the teams, groups, format, match fixtures, kickoff times and venues for FIFA U-17 World Cup 2025:

Groups and teams

⚽ Group A: Qatar, Italy, South Africa, Bolivia
⚽ Group B: Japan, Morocco, New Caledonia, Portugal
⚽ Group C: Senegal, Croatia, Costa Rica, United Arab Emirates
⚽ Group D: Argentina, Belgium, Tunisia, Fiji
⚽ Group E: England, Venezuela, Haiti, Egypt
⚽ Group F: Mexico, South Korea, Ivory Coast, Switzerland
⚽ Group G: Germany, Colombia, North Korea, El Salvador
⚽ Group H: Brazil, Honduras, Indonesia, Zambia
⚽ Group I: USA, Burkina Faso, Tajikistan, Czechia
Group J: Paraguay, Uzbekistan, Panama, Ireland
⚽ Group K: France, Chile, Canada, Uganda
⚽ Group L: Mali, New Zealand, Austria, Saudi Arabia

Format

The top two nations in each group automatically qualify for the knockout rounds, while the eight best third-place teams will also proceed further.

Winners of the last-32 advance to the round of 16, followed by the quarterfinals, semifinals and the final.

In knockout fixtures, if a game is level at the end of normal playing time, no extra time shall be played, with a penalty shootout determining the winner.

Abdulaziz Al-Sulaiti, a former Qatari footballer, shows a result paper bearing the name of Portugal during the FIFA U-17 World Cup Qatar 2025 Finals Draw in Doha, Qatar, on May 25, 2025. (Photo by Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images)
Abdulaziz Al-Sulaiti, a former Qatari footballer, shows a result paper bearing the name of Portugal during the U-17 World Cup draw in Doha, Qatar, on May 25 [Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images]

Match schedule

⚽ Group Stage

3 November 

Group A: South Africa vs Bolivia (Aspire Zone, pitch 3, 3:30 pm/12:30 GMT)

Group C: Costa Rica vs United Arab Emirates (Aspire Zone, pitch 8, 3:30 pm/12:30 GMT)

Group C: Senegal vs Croatia (Aspire Zone, pitch 1, 4:00 pm/13:00 GMT)

Group B: Japan vs Morocco (Aspire Zone, pitch 5, 4:30 pm/13:30 GMT)

Group D: Argentina vs Belgium (Aspire Zone, pitch 2, 5:45 pm/14:45 GMT)

Group B: New Caledonia vs Portugal (Aspire Zone, pitch 4, 6:15 pm/15:15 GMT)

Group A: Qatar vs Italy (Aspire Zone, pitch 7, 6:45 pm/15:45 GMT)

Group D: Tunisia vs Fiji (Aspire Zone, pitch 9, 6:45 pm/15:45 GMT)

4 November 

Group F: Ivory Coast vs Switzerland (Aspire Zone, pitch 8, 3:30 pm/12:30 GMT)

Group H: Brazil vs Honduras (Aspire Zone, pitch 3, 3:30 pm /12:0 GMT)

Group F: Mexico vs South Korea (Aspire Zone, pitch 1, 4:00 pm/13:00 GMT)

Group E: Haiti vs Egypt (Aspire Zone, pitch 5, 4:30 pm/13:30 GMT)

Group G: Germany vs Colombia (Aspire Zone, pitch 2, 5:45 pm/14:45 GMT)

Group E: England vs Venezuela (Aspire Zone, pitch 4, 6:15 pm/15:15 GMT)

Group G: North Korea vs El Salvador (Aspire Zone, pitch 9, 6:45 pm/15:45 GMT)

Group H: Indonesia vs Zambia (Aspire Zone, pitch 7, 6:45 pm/15:45 GMT)

5 November 

Group I: Tajikistan vs Czechia (Aspire Zone, pitch 8, 3:30 pm/12:30 GMT)

Group J: Panama vs Ireland (Aspire Zone, pitch 3, 3:30 pm/12:30 GMT)

Group J: Paraguay vs Uzbekistan (Aspire Zone, pitch 1, 4:00pm/13:00 GMT)

Group L: Austria vs Saudi Arabia (Aspire Zone, pitch 5, 4:30 pm/13:30 GMT)

Group L: Mali vs New Zealand (Aspire Zone, pitch 2, 5:45 pm/14:45 GMT)

Group I: USA vs Burkina Faso (Aspire Zone, pitch 4, 6:15 pm/15:15 GMT)

Group K: France vs Chile (Aspire Zone, pitch 7, 6:45 pm/15:45 GMT)

Group K: Canada vs Uganda (Aspire Zone, pitch 9, 6:45 pm/15:45 GMT)

6 November 

Group A: Bolivia vs Italy (Aspire Zone, pitch 3, 3:30 pm/12:30 GMT)

Group B: Portugal vs Morocco (Aspire Zone, pitch 8, 3:30 pm/12:30 GMT)

Group B: Japan vs New Caledonia (Aspire Zone, pitch 1, 4:00 pm/13:00 GMT)

Group D: Argentina vs Tunisia (Aspire Zone, pitch 5, 4:30 pm/13:30 GMT)

Group D: Fiji vs Belgium (Aspire Zone, pitch 2, 5:45 pm/14:45 GMT)

Group C: United Arab Emirates vs Croatia (Aspire Zone, pitch 4, 6:15 pm/15:15 GMT)

Group A: Qatar vs South Africa (Aspire Zone, pitch 7, 6:45 pm/15:45 GMT)

Group C: Senegal vs Costa Rica (Aspire Zone, pitch 9, 6:45 pm/15:45 GMT)

7 November 

Group E: England vs Haiti (Aspire Zone, pitch 3, 3:30 pm/12:30 GMT)

Group G: El Salvador vs Colombia (Aspire Zone, pitch 8, 3:30 pm/12:30 GMT)

Group G: Germany vs North Korea (Aspire Zone, pitch 1, 4:00 pm/13:00 GMT)

Group E: Egypt vs Venezuela (Aspire Zone, pitch 5, 4:30 pm/13:30 GMT)

Group F: Mexico vs Ivory Coast (Aspire Zone, pitch 2, 5:45 pm/14:45 GMT)

Group F: Switzerland vs South Korea (Aspire Zone, pitch 4, 6:15 pm/15:15 GMT)

Group H: Brazil vs Indonesia (Aspire Zone, pitch 7, 6:45 pm/15:45 GMT)

Group H: Zambia vs Honduras (Aspire Zone, pitch 9, 6:45 pm/15:45 GMT)

8 November 

Group I: Czechia vs Burkina Faso (Aspire Zone, pitch 3, 3:30 pm/12:30 GMT)

Group K: Uganda vs Chile (Aspire Zone, pitch 8, 3:30 pm/12:30 GMT)

Group L: Mali vs Austria (Aspire Zone, pitch 1, 4:00 pm/13:00 GMT)

Group K: France vs Canada (Aspire Zone, pitch 5, 4:30 pm/13:30 GMT)

Group I: USA vs Tajikistan (Aspire Zone, pitch 2, 5:45 pm/14:45 GMT)

Group J: Paraguay vs Panama (Aspire Zone, pitch 4, 6:15 pm/15:15 GMT)

Group J: Ireland vs Uzbekistan (Aspire Zone, pitch 9, 6:45 pm/15:45 GMT)

Group L: Saudi Arabia vs New Zealand (Aspire Zone, pitch 7, 6:45 pm/15:45 GMT)

9 November 

Group D: Fiji vs Argentina (Aspire Zone, pitch 3, 3:30 pm/12:30 GMT)

Group D: Belgium vs Tunisia (Aspire Zone, pitch 8, 3:30 pm/12:30 GMT)

Group B: Portugal vs Japan (Aspire Zone, pitch 5, 4:30 pm/13:30 GMT)

Group B: Morocco vs New Caledonia (Aspire Zone, pitch 1, 4:30 pm/13:30 GMT)

Group C: United Arab Emirates vs Senegal (Aspire Zone, pitch 2, 5:45 pm/14:45 GMT)

Group C: Croatia vs Costa Rica (Aspire Zone, pitch 4, 5:45 pm/14:45 GMT)

Group A: Bolivia vs Qatar (Aspire Zone, pitch 7, 6:45 pm/15:45 GMT)

Group A: Italy vs South Africa (Aspire Zone, pitch 9, 6:45 pm/15:45 GMT)

10 November 

Group F: Switzerland vs Mexico (Aspire Zone, pitch 3, 3:30 pm/12:30 GMT)

Group F: South Korea vs Ivory Coast (Aspire Zone, pitch 8, 3:30 pm/12:30 GMT)

Group G: El Salvador vs Germany (Aspire Zone, pitch 5, 4:30 pm/13:30 GMT)

Group G: Colombia vs North Korea (Aspire Zone, pitch 1, 4:30 pm/13:30 GMT)

Group H: Zambia vs Brazil (Aspire Zone, pitch 4, 5:45 pm/14:45 GMT)

Group H: Honduras vs Indonesia (Aspire Zone, pitch 2, 5:45 pm/14:45 GMT)

Group E: Egypt vs England (Aspire Zone, pitch 7, 6:45 pm/15:45 GMT)

Group E: Venezuela vs Haiti (Aspire Zone, pitch 9, 6:45 pm/15:45 GMT)

11 November 

Group K: Uganda vs France (Aspire Zone, pitch 3, 3:30 pm/12:30 GMT)

Group K: Chile vs Canada (Aspire Zone, pitch 8, 3:30 pm/12:30 GMT)

Group J: Ireland vs Paraguay (Aspire Zone, pitch 5, 4:30 pm/13:30 GMT)

Group J: Uzbekistan vs Panama (Aspire Zone, pitch 1, 4:30 pm/13:30 GMT)

Group I: Czechia vs USA (Aspire Zone, pitch 4, 5:45 pm/14:45 GMT)

Group I: Burkina Faso vs Tajikistan (Aspire Zone, pitch 2, 5:45 pm/14:45 GMT)

Group L: Saudi Arabia vs Mali (Aspire Zone, pitch 7, 6:45 pm/15:45 GMT)

Group L: New Zealand vs Austria (Aspire Zone, pitch 9, 6:45 pm/15:45 GMT)

Rest days on 12 and 13 November 

The FIFA U-17 World Cup trophy is on display during the FIFA U-17 World Cup and FIFA Arab Cup Qatar 2025 Finals Draw in Doha, Qatar, on May 25, 2025. (Photo by Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images)
The FIFA U-17 World Cup trophy on display during the FIFA U-17 World Cup Finals draw [Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images]

⚽ Round of 32

14 November

Match 1 (Aspire Zone, pitch 8, 3:30 pm/12:30 GMT)

Match 2 (Aspire Zone, pitch 3, 3:30 pm/12:30 GMT)

Match 3 (Aspire Zone, pitch 1, 4:00 pm/13:00 GMT)

Match 4 (Aspire Zone, pitch 5, 4:30 pm/13:30 GMT)

Match 5 (Aspire Zone, pitch 2, 5:45 pm/14:45 GMT)

Match 6 (Aspire Zone, pitch 4, 6:15 pm/15:15 GMT)

Match 7 (Aspire Zone, pitch 7, 6:45 pm/15:45 GMT)

Match 8 (Aspire Zone, pitch 9, 6:45 pm/15:45 GMT)

15 November

Match 9 (Aspire Zone, pitch 3, 3:30 pm/12:30 GMT)

Match 10 (Aspire Zone, pitch 8, 3:30 pm/12:30 GMT)

Match 11 (Aspire Zone, pitch 1, 4:00 pm/13:00 GMT)

Match 12 (Aspire Zone, pitch 5, 4:30 pm/13:30 GMT)

Match 13 (Aspire Zone, pitch 2, 5:45 pm/14:45 GMT)

Match 14 (Aspire Zone, pitch 4, 6:15 pm/15:15 GMT)

Match 15 (Aspire Zone, pitch 7, 6:45 pm/15:45 GMT)

Match 16 (Aspire Zone, pitch 9, 6:45 pm/15:45 GMT)

Rest days on 16 and 17 November

⚽ Round of 16

18 November

Match 1 (Aspire Zone, pitch 8, 3:30 pm/12:30 GMT)

Match 2 (Aspire Zone, pitch 3, 3:30 pm/12:30 GMT)

Match 3 (Aspire Zone, pitch 1, 4:00 pm/13:00 GMT)

Match 4 (Aspire Zone, pitch 5, 4:30 pm/13:30 GMT)

Match 5 (Aspire Zone, pitch 2, 5:45 pm/14:45 GMT)

Match 6 (Aspire Zone, pitch 4, 6:15 pm/15:15 GMT)

Match 7 (Aspire Zone, pitch 9, 6:45 pm/15:45 GMT)

Match 8 (Aspire Zone, pitch 7, 6:45 pm/15:45 GMT)

Rest days on 19 and 20 November

⚽ Quarterfinals

21 November 

Quarterfinal 1 (Aspire Zone, pitch 4, 3:30 pm/12:30 GMT)

Quarterfinal 2 (Aspire Zone, pitch 5, 4:30 pm/13:30 GMT)

Quarterfinal 3 (Aspire Zone, pitch 2, 5:45 pm/14:45 GMT)

Quarterfinal 4 (Aspire Zone, pitch 7, 6:45 pm/15:45 GMT)

Rest days on 22 and 23 November

⚽ Semifinals

24 November

Semifinal 1 (Aspire Zone, pitch 5, 3:30 pm/12:30 GMT)

Semifinal 2 (Aspire Zone, pitch 7, 6:45 pm/15:45 GMT)

Rest days on 25 and 26 November 

Third-place playoff

27 November (Aspire Zone, pitch 7, 3:30 pm/12:30 GMT)

⚽ Final

27 November 

Final (Khalifa International Stadium, Doha, 9pm/18:00 GMT)

DOHA, QATAR - JANUARY 29: General view inside the stadium prior to the AFC Asian Cup Round of 16 match between Iraq and Jordan at Khalifa International Stadium on January 29, 2024 in Doha, Qatar. (Photo by Lintao Zhang/Getty Images)
The U-17 final will be held at the Khalifa International Stadium, which has a seating capacity of 45,857 and was one of the main venues for the Qatar World Cup 2022 [Lintao Zhang/Getty Images]

