FIFA U-17 World Cup Qatar 2025: Full match schedule, teams, start, format
All to know before the 2025 FIFA U-17 World Cup in Qatar, which will feature 48 teams for the first time.
- The FIFA U-17 World Cup 2025 is hosted by Qatar and will kick off on November 3, with the final on November 27.
- The tournament will start with two matches: South Africa vs Bolivia, and Costa Rica vs the United Arab Emirates.
- The U-17 World Cup final will take place at Doha’s 45,000-seat Khalifa International Stadium.
- All matches until the final will be played across eight pitches at the Aspire Zone complex in Al Rayyan.
- The U-17 World Cup 2025 is the first to be played in the 48-team format instead of the previous biennial 24-team tournaments.
- The 48 teams will be divided into 12 groups for the tournament, with 104 matches in total.
- The group stage will run until November 11, with the 32-team knockout stage scheduled to begin on November 14.
Here are the details on the teams, groups, format, match fixtures, kickoff times and venues for FIFA U-17 World Cup 2025:
Groups and teams
⚽ Group A: Qatar, Italy, South Africa, Bolivia
⚽ Group B: Japan, Morocco, New Caledonia, Portugal
⚽ Group C: Senegal, Croatia, Costa Rica, United Arab Emirates
⚽ Group D: Argentina, Belgium, Tunisia, Fiji
⚽ Group E: England, Venezuela, Haiti, Egypt
⚽ Group F: Mexico, South Korea, Ivory Coast, Switzerland
⚽ Group G: Germany, Colombia, North Korea, El Salvador
⚽ Group H: Brazil, Honduras, Indonesia, Zambia
⚽ Group I: USA, Burkina Faso, Tajikistan, Czechia
⚽ Group J: Paraguay, Uzbekistan, Panama, Ireland
⚽ Group K: France, Chile, Canada, Uganda
⚽ Group L: Mali, New Zealand, Austria, Saudi Arabia
Format
The top two nations in each group automatically qualify for the knockout rounds, while the eight best third-place teams will also proceed further.
Winners of the last-32 advance to the round of 16, followed by the quarterfinals, semifinals and the final.
In knockout fixtures, if a game is level at the end of normal playing time, no extra time shall be played, with a penalty shootout determining the winner.
Match schedule
⚽ Group Stage
3 November
Group A: South Africa vs Bolivia (Aspire Zone, pitch 3, 3:30 pm/12:30 GMT)
Group C: Costa Rica vs United Arab Emirates (Aspire Zone, pitch 8, 3:30 pm/12:30 GMT)
Group C: Senegal vs Croatia (Aspire Zone, pitch 1, 4:00 pm/13:00 GMT)
Group B: Japan vs Morocco (Aspire Zone, pitch 5, 4:30 pm/13:30 GMT)
Group D: Argentina vs Belgium (Aspire Zone, pitch 2, 5:45 pm/14:45 GMT)
Group B: New Caledonia vs Portugal (Aspire Zone, pitch 4, 6:15 pm/15:15 GMT)
Group A: Qatar vs Italy (Aspire Zone, pitch 7, 6:45 pm/15:45 GMT)
Group D: Tunisia vs Fiji (Aspire Zone, pitch 9, 6:45 pm/15:45 GMT)
4 November
Group F: Ivory Coast vs Switzerland (Aspire Zone, pitch 8, 3:30 pm/12:30 GMT)
Group H: Brazil vs Honduras (Aspire Zone, pitch 3, 3:30 pm /12:0 GMT)
Group F: Mexico vs South Korea (Aspire Zone, pitch 1, 4:00 pm/13:00 GMT)
Group E: Haiti vs Egypt (Aspire Zone, pitch 5, 4:30 pm/13:30 GMT)
Group G: Germany vs Colombia (Aspire Zone, pitch 2, 5:45 pm/14:45 GMT)
Group E: England vs Venezuela (Aspire Zone, pitch 4, 6:15 pm/15:15 GMT)
Group G: North Korea vs El Salvador (Aspire Zone, pitch 9, 6:45 pm/15:45 GMT)
Group H: Indonesia vs Zambia (Aspire Zone, pitch 7, 6:45 pm/15:45 GMT)
5 November
Group I: Tajikistan vs Czechia (Aspire Zone, pitch 8, 3:30 pm/12:30 GMT)
Group J: Panama vs Ireland (Aspire Zone, pitch 3, 3:30 pm/12:30 GMT)
Group J: Paraguay vs Uzbekistan (Aspire Zone, pitch 1, 4:00pm/13:00 GMT)
Group L: Austria vs Saudi Arabia (Aspire Zone, pitch 5, 4:30 pm/13:30 GMT)
Group L: Mali vs New Zealand (Aspire Zone, pitch 2, 5:45 pm/14:45 GMT)
Group I: USA vs Burkina Faso (Aspire Zone, pitch 4, 6:15 pm/15:15 GMT)
Group K: France vs Chile (Aspire Zone, pitch 7, 6:45 pm/15:45 GMT)
Group K: Canada vs Uganda (Aspire Zone, pitch 9, 6:45 pm/15:45 GMT)
6 November
Group A: Bolivia vs Italy (Aspire Zone, pitch 3, 3:30 pm/12:30 GMT)
Group B: Portugal vs Morocco (Aspire Zone, pitch 8, 3:30 pm/12:30 GMT)
Group B: Japan vs New Caledonia (Aspire Zone, pitch 1, 4:00 pm/13:00 GMT)
Group D: Argentina vs Tunisia (Aspire Zone, pitch 5, 4:30 pm/13:30 GMT)
Group D: Fiji vs Belgium (Aspire Zone, pitch 2, 5:45 pm/14:45 GMT)
Group C: United Arab Emirates vs Croatia (Aspire Zone, pitch 4, 6:15 pm/15:15 GMT)
Group A: Qatar vs South Africa (Aspire Zone, pitch 7, 6:45 pm/15:45 GMT)
Group C: Senegal vs Costa Rica (Aspire Zone, pitch 9, 6:45 pm/15:45 GMT)
7 November
Group E: England vs Haiti (Aspire Zone, pitch 3, 3:30 pm/12:30 GMT)
Group G: El Salvador vs Colombia (Aspire Zone, pitch 8, 3:30 pm/12:30 GMT)
Group G: Germany vs North Korea (Aspire Zone, pitch 1, 4:00 pm/13:00 GMT)
Group E: Egypt vs Venezuela (Aspire Zone, pitch 5, 4:30 pm/13:30 GMT)
Group F: Mexico vs Ivory Coast (Aspire Zone, pitch 2, 5:45 pm/14:45 GMT)
Group F: Switzerland vs South Korea (Aspire Zone, pitch 4, 6:15 pm/15:15 GMT)
Group H: Brazil vs Indonesia (Aspire Zone, pitch 7, 6:45 pm/15:45 GMT)
Group H: Zambia vs Honduras (Aspire Zone, pitch 9, 6:45 pm/15:45 GMT)
8 November
Group I: Czechia vs Burkina Faso (Aspire Zone, pitch 3, 3:30 pm/12:30 GMT)
Group K: Uganda vs Chile (Aspire Zone, pitch 8, 3:30 pm/12:30 GMT)
Group L: Mali vs Austria (Aspire Zone, pitch 1, 4:00 pm/13:00 GMT)
Group K: France vs Canada (Aspire Zone, pitch 5, 4:30 pm/13:30 GMT)
Group I: USA vs Tajikistan (Aspire Zone, pitch 2, 5:45 pm/14:45 GMT)
Group J: Paraguay vs Panama (Aspire Zone, pitch 4, 6:15 pm/15:15 GMT)
Group J: Ireland vs Uzbekistan (Aspire Zone, pitch 9, 6:45 pm/15:45 GMT)
Group L: Saudi Arabia vs New Zealand (Aspire Zone, pitch 7, 6:45 pm/15:45 GMT)
9 November
Group D: Fiji vs Argentina (Aspire Zone, pitch 3, 3:30 pm/12:30 GMT)
Group D: Belgium vs Tunisia (Aspire Zone, pitch 8, 3:30 pm/12:30 GMT)
Group B: Portugal vs Japan (Aspire Zone, pitch 5, 4:30 pm/13:30 GMT)
Group B: Morocco vs New Caledonia (Aspire Zone, pitch 1, 4:30 pm/13:30 GMT)
Group C: United Arab Emirates vs Senegal (Aspire Zone, pitch 2, 5:45 pm/14:45 GMT)
Group C: Croatia vs Costa Rica (Aspire Zone, pitch 4, 5:45 pm/14:45 GMT)
Group A: Bolivia vs Qatar (Aspire Zone, pitch 7, 6:45 pm/15:45 GMT)
Group A: Italy vs South Africa (Aspire Zone, pitch 9, 6:45 pm/15:45 GMT)
10 November
Group F: Switzerland vs Mexico (Aspire Zone, pitch 3, 3:30 pm/12:30 GMT)
Group F: South Korea vs Ivory Coast (Aspire Zone, pitch 8, 3:30 pm/12:30 GMT)
Group G: El Salvador vs Germany (Aspire Zone, pitch 5, 4:30 pm/13:30 GMT)
Group G: Colombia vs North Korea (Aspire Zone, pitch 1, 4:30 pm/13:30 GMT)
Group H: Zambia vs Brazil (Aspire Zone, pitch 4, 5:45 pm/14:45 GMT)
Group H: Honduras vs Indonesia (Aspire Zone, pitch 2, 5:45 pm/14:45 GMT)
Group E: Egypt vs England (Aspire Zone, pitch 7, 6:45 pm/15:45 GMT)
Group E: Venezuela vs Haiti (Aspire Zone, pitch 9, 6:45 pm/15:45 GMT)
11 November
Group K: Uganda vs France (Aspire Zone, pitch 3, 3:30 pm/12:30 GMT)
Group K: Chile vs Canada (Aspire Zone, pitch 8, 3:30 pm/12:30 GMT)
Group J: Ireland vs Paraguay (Aspire Zone, pitch 5, 4:30 pm/13:30 GMT)
Group J: Uzbekistan vs Panama (Aspire Zone, pitch 1, 4:30 pm/13:30 GMT)
Group I: Czechia vs USA (Aspire Zone, pitch 4, 5:45 pm/14:45 GMT)
Group I: Burkina Faso vs Tajikistan (Aspire Zone, pitch 2, 5:45 pm/14:45 GMT)
Group L: Saudi Arabia vs Mali (Aspire Zone, pitch 7, 6:45 pm/15:45 GMT)
Group L: New Zealand vs Austria (Aspire Zone, pitch 9, 6:45 pm/15:45 GMT)
Rest days on 12 and 13 November
⚽ Round of 32
14 November
Match 1 (Aspire Zone, pitch 8, 3:30 pm/12:30 GMT)
Match 2 (Aspire Zone, pitch 3, 3:30 pm/12:30 GMT)
Match 3 (Aspire Zone, pitch 1, 4:00 pm/13:00 GMT)
Match 4 (Aspire Zone, pitch 5, 4:30 pm/13:30 GMT)
Match 5 (Aspire Zone, pitch 2, 5:45 pm/14:45 GMT)
Match 6 (Aspire Zone, pitch 4, 6:15 pm/15:15 GMT)
Match 7 (Aspire Zone, pitch 7, 6:45 pm/15:45 GMT)
Match 8 (Aspire Zone, pitch 9, 6:45 pm/15:45 GMT)
15 November
Match 9 (Aspire Zone, pitch 3, 3:30 pm/12:30 GMT)
Match 10 (Aspire Zone, pitch 8, 3:30 pm/12:30 GMT)
Match 11 (Aspire Zone, pitch 1, 4:00 pm/13:00 GMT)
Match 12 (Aspire Zone, pitch 5, 4:30 pm/13:30 GMT)
Match 13 (Aspire Zone, pitch 2, 5:45 pm/14:45 GMT)
Match 14 (Aspire Zone, pitch 4, 6:15 pm/15:15 GMT)
Match 15 (Aspire Zone, pitch 7, 6:45 pm/15:45 GMT)
Match 16 (Aspire Zone, pitch 9, 6:45 pm/15:45 GMT)
Rest days on 16 and 17 November
⚽ Round of 16
18 November
Match 1 (Aspire Zone, pitch 8, 3:30 pm/12:30 GMT)
Match 2 (Aspire Zone, pitch 3, 3:30 pm/12:30 GMT)
Match 3 (Aspire Zone, pitch 1, 4:00 pm/13:00 GMT)
Match 4 (Aspire Zone, pitch 5, 4:30 pm/13:30 GMT)
Match 5 (Aspire Zone, pitch 2, 5:45 pm/14:45 GMT)
Match 6 (Aspire Zone, pitch 4, 6:15 pm/15:15 GMT)
Match 7 (Aspire Zone, pitch 9, 6:45 pm/15:45 GMT)
Match 8 (Aspire Zone, pitch 7, 6:45 pm/15:45 GMT)
Rest days on 19 and 20 November
⚽ Quarterfinals
21 November
Quarterfinal 1 (Aspire Zone, pitch 4, 3:30 pm/12:30 GMT)
Quarterfinal 2 (Aspire Zone, pitch 5, 4:30 pm/13:30 GMT)
Quarterfinal 3 (Aspire Zone, pitch 2, 5:45 pm/14:45 GMT)
Quarterfinal 4 (Aspire Zone, pitch 7, 6:45 pm/15:45 GMT)
Rest days on 22 and 23 November
⚽ Semifinals
24 November
Semifinal 1 (Aspire Zone, pitch 5, 3:30 pm/12:30 GMT)
Semifinal 2 (Aspire Zone, pitch 7, 6:45 pm/15:45 GMT)
Rest days on 25 and 26 November
Third-place playoff
27 November (Aspire Zone, pitch 7, 3:30 pm/12:30 GMT)
⚽ Final
27 November
Final (Khalifa International Stadium, Doha, 9pm/18:00 GMT)