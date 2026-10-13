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Iran war live: Trump says Houthis ‘misbehaving’ as Riyadh flights halted
Saudi-led coalition spokesperson Turki al-Maliki says forces intercepted and destroyed two Houthi ballistic missiles targeting Khamis Mushait airbase.
Published On 13 Oct 2026
- US President Donald Trump criticises Yemen’s Houthis for “misbehaving very badly” following a series of attacks on Saudi Arabian airports, including Riyadh’s King Khalid International and Dammam’s King Fahd International.
- Saudi Arabia extends the suspension of operations at King Khalid airport until Saturday after the repeated Houthi attacks, which killed at least 18 people.