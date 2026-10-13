Live updates,

Iran war live: Trump says Houthis ‘misbehaving’ as Riyadh flights halted

Saudi-led coalition spokesperson Turki al-Maliki says forces intercepted and destroyed two Houthi ballistic missiles targeting Khamis Mushait airbase.

Houthi fighters participating in an offensive against Saudi-backed Yemeni forces in Taiz
A screengrab taken from a video made available by the Houthi-run Al Masirah TV on October 8, 2026, shows a Houthi fighter participating in an offensive against Saudi-backed Yemeni forces in Taiz province, Yemen [Handout/EPA]
By Kristina Harazim and Enes Abuomer
Published On 13 Oct 2026

Save

  • US President Donald Trump criticises Yemen’s Houthis for “misbehaving very badly” following a series of attacks on Saudi Arabian airports, including Riyadh’s King Khalid International and Dammam’s King Fahd International.
  • Saudi Arabia extends the suspension of operations at King Khalid airport until Saturday after the repeated Houthi attacks, which killed at least 18 people.