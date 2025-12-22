Live updates,

LIVE: Israel escalates strikes on Lebanon, displaces dozens in Jerusalem

Israeli strikes hit Sidon district; 100 Palestinians lose homes as Israel tears down residential building.

Displaced Palestinian woman Hanan Abu Taibah holds her children inside a tent as families struggle to stay warm during winter, in Khan Younis, southern Gaza Strip, December 18, 2025. [Ramadan Abed/Reuters]
Israel demolishes residential multi-storey building in occupied East Jerusalem

By Adam Hancock and Umut Uras

Published On 22 Dec 2025

  • Israel has bombed a car near the city of Sidon, Lebanon, killing at least three people.
  • In occupied East Jerusalem, Israeli forces have demolished a residential building, displacing 13 Palestinian families. Local authorities say Israel has carried out 370 such operations in Jerusalem this year.