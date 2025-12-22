Live updatesLive updates,
LIVE: Israel escalates strikes on Lebanon, displaces dozens in Jerusalem
Israeli strikes hit Sidon district; 100 Palestinians lose homes as Israel tears down residential building.
Published On 22 Dec 2025
- Israel has bombed a car near the city of Sidon, Lebanon, killing at least three people.
- In occupied East Jerusalem, Israeli forces have demolished a residential building, displacing 13 Palestinian families. Local authorities say Israel has carried out 370 such operations in Jerusalem this year.