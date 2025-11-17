Live updatesLive updates,
LIVE: Russian attack kills 3 in Kharkiv; Ukraine’s Zelenskyy to meet Macron
Russian attacks killed three people in Ukraine’s eastern Kharkiv region as President Zelenskyy visits Paris to meet President Macron.
Published On 17 Nov 2025
- Russian attacks have killed three people and wounded 10 in Ukraine’s eastern Kharkiv region, the city’s military administration chief said.
- Russia says its air defence forces have destroyed 36 Ukrainian drones overnight, the RIA news agency reported.