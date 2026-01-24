BREAKINGBREAKING,
Seven dead, 82 missing after landslide in Indonesia’s Bandung
Latest disaster comes just weeks after deadly floods and landslides left more than 1,000 people dead in Indonesia’s West.
Published On 24 Jan 2026
Seven people have been killed and 82 are missing after a landslide in the West Bandung region of Indonesia’s West Java province, Indonesia disaster mitigation agency spokesperson Abdul Muhari said.
The landslide on Saturday comes after deadly landslides and flooding left more than 1,170 people dead across Indonesia’s North Sumatra, West Sumatra, and Aceh provinces last month.
This is a breaking news story. More to follow shortly.